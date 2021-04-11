Кудерметова стала победительницей грунтового турнира в США

Вероника Кудерметова (№38 WTA) стала победительницей грунтового турнира WTA 500 в Чарльстоне.
В матче за титул россиянка в двух сетах обыграла черногорку Данку Ковинич (№91 WTA).
Чарльстон. Финал
Вероника Кудерметова (Россия) – Данка Ковинич (Черногория) – 6:4, 6:2
Для Кудерметовой это первый титул на уровне WTA. Ранее в этом году она сыграла в дебютном финале, но проиграла Арине Соболенко из Беларуси. С понедельника россиянка установит личный рекорд, впервые пробившись в топ-30 рейтинга WTA.
Ковинич в третий раз сражалась за титул, но каждый раз проигрывала. Выход в финал позволит ей добавить 26 позиций в мировой классификации.
Источник — Sport.ua
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