Кудерметова стала победительницей грунтового турнира в США

Россиянка обыграла в финале черногорку Ковинич

  • 11.04.2021 21:55
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Кудерметова стала победительницей грунтового турнира в США
© Getty Images/Global Images Ukraine. Вероника Кудерметова

Вероника Кудерметова (№38 WTA) стала победительницей грунтового турнира WTA 500 в Чарльстоне.
 
В матче за титул россиянка в двух сетах обыграла черногорку Данку Ковинич (№91 WTA).
 
Чарльстон. Финал
Вероника Кудерметова (Россия) – Данка Ковинич (Черногория) – 6:4, 6:2
 
Для Кудерметовой это первый титул на уровне WTA. Ранее в этом году она сыграла в дебютном финале, но проиграла Арине Соболенко из Беларуси. С понедельника россиянка установит личный рекорд, впервые пробившись в топ-30 рейтинга WTA.
 
Ковинич в третий раз сражалась за титул, но каждый раз проигрывала. Выход в финал позволит ей добавить 26 позиций в мировой классификации.

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Источник — Sport.ua

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