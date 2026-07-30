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WTA
30 июля 2026, 16:04 | Обновлено 30 июля 2026, 16:20
204
0

ВИДЕО. Интервью Свитолиной перед вторым кругом турнира WTA 500

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30 июля 2026, 16:04 | Обновлено 30 июля 2026, 16:20
204
0
ВИДЕО. Интервью Свитолиной перед вторым кругом турнира WTA 500
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В ночь на 31 июля украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 10) начнёт выступления на хардовом турнире WTA 500 в Вашингтоне, США.

Во втором раунде украинка сыграет против представительницы Узбекистана Полины Кудерметовой (WTA 108). Встреча начнётся не раньше 03:00 по киевскому времени.

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На предматчевой пресс-конференции Элина откровенно рассказала, как ранний вылет с Уимблдона позволил ей полностью перезагрузиться. Теннисистка поделилась впечатлениями от долгожданного отпуска в Украине, объяснила, почему их графики с Гаэлем Монфисом временно разошлись, и обрисовала амбициозные планы на ближайшие турниры в Торонто, Цинциннати и на US Open.

ВИДЕО. Интервью Свитолиной перед вторым кругом турнира WTA 500

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Элина Свитолина Вероника Кудерметова WTA Вашингтон видео пресс-конференция
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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