Серия А. Ювентус и Интер победили, Роналду и Лукаку не забивали

Состоялись четыре матча 30-го тура Серии А.
«Ювентус» и «Интер» одержали домашние победы, «Наполи» и «Лацио» выиграли на выезде.
Чемпионат Италии. 30-й тур
«Ювентус» – «Дженоа» – 3:1
Голы: 1:0 – 4 Кулусевски, 2:0 – 22 Мората, 2:1 – 49 Скамакка, 3:1 – 70 Маккенни.
«Интер» – «Кальяри» – 1:0
Гол: 1:0 – 77 Дармиан.
«Сампдория» – «Наполи» – 0:2
Голы: 0:1 – 35 Фабиан Руис, 0:2 – 87 Осимхен.
«Верона» – «Лацио» – 0:1
Гол: 0:1 – 90 Милинкович-Савич.
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Источник — Sport.ua
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