В матче 30-го тура итальянской Серии А туринский «Ювентус» на своем поле обыграл «Дженоа» со счетом 3:1.
События матча
|70'
|ГОЛ ! Мяч забил Вестон МакКенни (Ювентус).
|49'
|ГОЛ ! Мяч забил Джанлука Скамакка (Дженоа).
|22'
|ГОЛ ! Мяч забил Альваро Мората (Ювентус).
|5'
|ГОЛ ! Мяч забил Деян Кулушевски (Ювентус).
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Источник — Sport.ua
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