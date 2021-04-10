Ювентус – Дженоа. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана

Украинский нападающий сделал прогноз на матч 30-го тура итальянской Серии А

  • 10.04.2021 05:12
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Ювентус – Дженоа. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана
© Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский нападающий молдовской «Сперанцы» Дмитрий Козьбан сделал прогноз на матч 30-го тура итальянской Серии А «Ювентус» – «Дженоа».

«Ювентус» в предыдущем туре обыграл «Наполи» (2:1), а «Дженоа» расписала мировую с «Фиорентиной» (1:1). Туринцы с 59 очками идут третьими в Серии А, а генуэзцы с 32 баллами расположились на 13-й строчке.

Я поставлю на победу «Ювентуса». В домашней встрече туринцы не должны потерять очки. Если «Старая Синьора» непобедит, она вовсе рискует не попасть в Лигу чемпионов. За чемпионство команде Пирло сложно бороться. А вот вторыми-третьими они должны завершить этот сезон в Серии А, поэтому поставлю на победу «Ювентуса», - сказал Козьбан.  

Матч «Ювентус» – «Дженоа» состоится 11 апреля. Начало встречи – в 16:00.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Дмитрий Козьбан, Sport.ua

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