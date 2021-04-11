Вероника Кудерметова – Данка Ковинич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

11 апреля на грунтовом турнире WTA 500 в Чарльстоне состоится финал.



В матче за титул сойдутся россиянка Вероника Кудерметова (№38 WTA) и черногорка Данка Ковинич (№91 WTA).



Встреча начнется в 20:00 по Киеву.



Ранее девушки встречались один раз, победила Кудерметова. Отметим, что россиянка ранее один раз играла в финале соревнований WTA, но проиграла, черногорка также не сумела реализовать две своих попытки.