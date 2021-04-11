Вероника Кудерметова – Данка Ковинич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

11 апреля на грунтовом турнире WTA 500 в Чарльстоне состоится финал.
В матче за титул сойдутся россиянка Вероника Кудерметова (№38 WTA) и черногорка Данка Ковинич (№91 WTA).
Встреча начнется в 20:00 по Киеву.
Ранее девушки встречались один раз, победила Кудерметова. Отметим, что россиянка ранее один раз играла в финале соревнований WTA, но проиграла, черногорка также не сумела реализовать две своих попытки.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.