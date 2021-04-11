Прогнозируемая реальность. Тайсон не покинет Шахтер раньше лета

Похоже, бразилец досидит в Украине без дела до конца сезона

  • 11.04.2021 08:40
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Прогнозируемая реальность. Тайсон не покинет Шахтер раньше лета
© Getty Images/Global Images Ukraine

Руководство бразильского «Интернасьонала» невысоко оценивает шансы заполучить 33-летнего вингера «Шахтера» Тайсона до момента, когда у того завершится срок действия контракта с «горняками».

Изначально в «Интернасьонале» полагали, что сумеют воспользоваться интересом «Шахтера» к 17-летнему Винисиусу Тобиасу, и включить в сделку по нему Тайсона, которого бразильский клуб рассчитывал подписать весной, чтобы заявить на начало соревновательного процесса в Серии А.

Однако после того, как «Шахтер» решил поставить на паузу переговоры по Винисиусу Тобиасу, и сконцентрироваться на других трансферных целях, вопрос с Тайсоном, похоже, окончательно застопорился, и теперь в «Интернасьонале» не ждут своего воспитанника раньше начала июля.

«Это прогнозируемая реальность. Речь идет о футболисте с действующим контрактом, который сегодня не может перейти ни в один клуб. Но мы много работаем над трансфером Тайсона. Он – спортсмен, который всегда на контакте с клубом, посещает нашу тренировочную базу. У него есть номер людей, которые отвечают за все вопросы в клубе. Мы проецируем его приход, и работаем над ним», - заявил исполнительный директор «Интернасьонала» Пауло Бракс.

Напомним, накануне мать Тайсона заявила, что ее сын уже подписал предварительный контракт с «Интернасьоналем», хотя ранее такие слухи тщательно опровергал агент футболиста.

Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру после вчерашней победы над «Мариуполем» (3:0) отказался говорить что-либо конкретное на тему Тайсона.

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Источник — Globoesporte

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