Бондаренко стартовала с победы в квалификации турнира в США

Украинка поборется за путевку в основу вторых соревнований в Чарльстоне

  • 10.04.2021 23:59
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Бондаренко стартовала с победы в квалификации турнира в США
© Getty Images/Global Images Ukraine. Катерина Бондаренко

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко (№242 WTA) стартовала с победы в квалификации грунтового турнира WTA 250 в Чарльстоне, который следует за более крупным, проходящим на этой неделе.
 
В полуфинале отбора Бондаренко переиграла обладательницу вайлд-кард Кеннеди Шеффер (№698 WTA)
 
Чарльстон. Полуфинал квалификации
Катерина Бондаренко (Украина) – Кеннеди Шаффер (США) – 6:1, 5:7, 6:2
 
В финале отбора Бондаренко сразится против Алиши Паркс из США (№320 WTA). 

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Источник — Sport.ua

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