Бондаренко стартовала с победы в квалификации турнира в США

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко (№242 WTA) стартовала с победы в квалификации грунтового турнира WTA 250 в Чарльстоне, который следует за более крупным, проходящим на этой неделе.



В полуфинале отбора Бондаренко переиграла обладательницу вайлд-кард Кеннеди Шеффер (№698 WTA)



Чарльстон. Полуфинал квалификации

Катерина Бондаренко (Украина) – Кеннеди Шаффер (США) – 6:1, 5:7, 6:2



В финале отбора Бондаренко сразится против Алиши Паркс из США (№320 WTA).