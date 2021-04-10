Бондаренко стартовала с победы в квалификации турнира в США

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко (№242 WTA) стартовала с победы в квалификации грунтового турнира WTA 250 в Чарльстоне, который следует за более крупным, проходящим на этой неделе.
В полуфинале отбора Бондаренко переиграла обладательницу вайлд-кард Кеннеди Шеффер (№698 WTA)
Чарльстон. Полуфинал квалификации
Катерина Бондаренко (Украина) – Кеннеди Шаффер (США) – 6:1, 5:7, 6:2
В финале отбора Бондаренко сразится против Алиши Паркс из США (№320 WTA).
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Источник — Sport.ua
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