ОФИЦИАЛЬНО. Ролан Гаррос перенесли на одну неделю

Открытый чемпионат Франции по теннису перенесут на неделю. Об этом официально подтвердила пресс-служба грунтового мейджора.

Таким образом, отборочный этап Ролан Гаррос стартует 24 мая, а основная сетка – 30 мая. Заключительный день соревнований – 13 июня.

«Я рад, что консультации с государственными органами, различными международными теннисными организациями, нашими партнерами и трансляторами, а также продолжающаяся работа с WTA и ATP позволили отложить проведение турнира 2021 года на одну неделю и за это я им благодарен», – заявил президент Федерации тенниса Франции Жиль Мореттон.

Нужно отметить, что по плану травяной сезон и у мужчин, и у женщин стартует уже седьмого июня турнирами в Штутгарте, Хертогенбосе и Ноттингеме.

В прошлом сезоне из-за карантина связанного со всемирной пандемией коронавируса Ролан Гаррос был перенесен на конец сентября – начало октября.