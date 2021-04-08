ОФИЦИАЛЬНО. Ролан Гаррос перенесли на одну неделю

Грунтовый сезон продлится на семь дней

  • 08.04.2021 11:00
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ОФИЦИАЛЬНО. Ролан Гаррос перенесли на одну неделю
© Jean-Charles Castlot/FFT

Открытый чемпионат Франции по теннису перенесут на неделю. Об этом официально подтвердила пресс-служба грунтового мейджора.

Таким образом, отборочный этап Ролан Гаррос стартует 24 мая, а основная сетка – 30 мая. Заключительный день соревнований – 13 июня.

«Я рад, что консультации с государственными органами, различными международными теннисными организациями, нашими партнерами и трансляторами, а также продолжающаяся работа с WTA и ATP позволили отложить проведение турнира 2021 года на одну неделю и за это я им благодарен», – заявил президент Федерации тенниса Франции Жиль Мореттон.

Нужно отметить, что по плану травяной сезон и у мужчин, и у женщин стартует уже седьмого июня турнирами в Штутгарте, Хертогенбосе и Ноттингеме.

В прошлом сезоне из-за карантина связанного со всемирной пандемией коронавируса Ролан Гаррос был перенесен на конец сентября – начало октября.

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Источник — Roland Garros

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