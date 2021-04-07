А как же травяной сезон? Ролан Гаррос перенесут на одну неделю

Открытый чемпионат Франции по теннису перенесут на неделю. Об этом сообщает французская пресса.
Таким образом, соревнования в Париже стартуют не 23-го мая, как было запланировано, а 30-го и продлятся до 13-го июня.
Нужно отметить, что по плану травяной сезон и у мужчин, и у женщин стартует уже седьмого июня.
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Источник — L'Equipe
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