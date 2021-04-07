А как же травяной сезон? Ролан Гаррос перенесут на одну неделю

Открытый чемпионат Франции по теннису перенесут на неделю. Об этом сообщает французская пресса.

Таким образом, соревнования в Париже стартуют не 23-го мая, как было запланировано, а 30-го и продлятся до 13-го июня.

Нужно отметить, что по плану травяной сезон и у мужчин, и у женщин стартует уже седьмого июня.