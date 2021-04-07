В воскресенье, 11 апреля, состоится матч 30-го тура чемпионата Италии по футболу, в котором миланский «Интер» на домашнем стадионе «Джузеппе Меацца» примет «Кальяри». Стартовый свисток прозвучит в 13:30 по киевскому времени.

«Интер»

Вице-чемпион Италии в этом сезоне имеет все шансы выиграть Скудетто. За 29 туров команда Антонио Конте набрала 68 баллов и единолично лидирует в турнирной таблице, опережая «Милан», который идет вторым, на восемь очков. «Интер» пребывает на серии из десяти побед кряду в чемпионате. Вероятно, способствовал этому успеху ранний вылет из еврокубков (уже после группового раунда Лиги чемпионов), что позволило клубу сконцентрироваться на внутренней арене.



В «Интере» вырисовалась очень сильная команда. Форварды Лаутаро Мартинес и Ромелу Лукаку показывают отличную результативность, на их счету соответственно 14 и 20 голов в этом сезоне. Если все и дальше пойдет таким образом, то подопечные Конте досрочно станут чемпионами Италии и наконец-то свергнут с трона «Ювентус», который отстал аж на 12 баллов и, похоже, уже утратил веру в возможность защиты титула.

«Кальяри»

«Сардинцы» не радуют своих болельщиков в этом сезоне. В данный момент команда Леонардо Семпличи находится в зоне вылета, на 18-м месте, с 22 очками в активе. Если в ближайшее время ситуация не улучшится, то избежать вылета в Серию Б будет очень сложно. От 17 строчки отделяют два балла, но у «Торино» еще есть матч в запасе.

Руководство клуба прекрасно понимает, что все идет к понижению в классе, поэтому в конце февраля отправил в отставку с поста главного тренера Эусебио Ди Франческо, с которым команда не могла одержать победу в 16 матчах кряду. Поначалу у нового наставника Семпличи все получалось неплохо, клуб одержал две победы в первых двух матчах, но в последнее время он снова начал проигрывать. Поэтому нет никаких предпосылок к тому, что «Кальяри» отберет очки у лидера.

Ориентировочные составы

«Интер»: Ханданович – Раноккья, Шкриньяр, де Врей, Хакими, Барелла, Эриксен, Гальярдини, Янг, Лукаку, Мартинес.

«Кальяри»: Викарио – Ругани, Клаван, Годин, Дзаппа, Дункан, Нандес, Наингголан, Ликояннис, Жуао Педро, Симеоне.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что хозяева одержат победу, а потому нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.28 по линии Parimatch.

11 апреля, воскресенье