В матче 30-го тура итальянской Серии А миланский «Интер» на своем поле обыграл «Кальяри» со счетом 1:0.
Смотрите видео голов и обзор матча:
События матча
|77'
|ГОЛ ! Мяч забил Маттео Дармиан (Интер Милан).
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Источник — Sport.ua
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