20-й тур
Черноморец
3 : 0
Прикарпатье
05.04.2021, FT

Первая лига. Черноморец выиграл и остается среди лидеров

Одесская команда пытается не отпустить соперника

  • 05.04.2021 18:55
  • 689 просмотров
  • 1 комментарий
Первая лига. Черноморец выиграл и остается среди лидеров
© chernomorets.odessa.ua

«Черноморец» в минувшем туре проиграл «Вересу» и потерял лидерство, однако сегодня одесская команда вернулась на победный путь.

«Черноморец» обыграл «Прикарпатье» и закрепился на 2-м месте. Команда отстает от «Вереса» на 1 пункт, но у соперника есть 2 матча в запасе.

Первая лига. 20-й тур

Черноморец - Прикарпатье 3:0
Голы: Поспелов, 25, Лиховидько, 30, Коркишко, 90 (с пен)

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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    Tеllur
      Tеllur, 05.04.2021 19:01
    +1
    Хоть тут не 1:0 )
    Ссылка
    Tеllur
      Tеllur, 05.04.2021 19:01
    +1
    Хоть тут не 1:0 )
    Ссылка
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