Первая лига. Черноморец выиграл и остается среди лидеров

«Черноморец» в минувшем туре проиграл «Вересу» и потерял лидерство, однако сегодня одесская команда вернулась на победный путь.

«Черноморец» обыграл «Прикарпатье» и закрепился на 2-м месте. Команда отстает от «Вереса» на 1 пункт, но у соперника есть 2 матча в запасе.

Первая лига. 20-й тур

Черноморец - Прикарпатье 3:0

Голы: Поспелов, 25, Лиховидько, 30, Коркишко, 90 (с пен)