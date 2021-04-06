«Черноморец» обыграл «Прикарпатье» в матче 20-го тура Первой лиги. Смотрите видео голов и обзор матча.
Черноморец - Прикарпатье - 3:0
Голы: Поспелов, 25, Лиховидько, 30, Коркишко, 90 (с пен)
События матча
|90'
|ГОЛ ! С пенальти забил Дмитрий Коркишко (Черноморец).
|30'
|ГОЛ ! Мяч забил Виктор Лиховыдько (Черноморец).
|25'
|ГОЛ ! Мяч забил Дмитрий Поспелов (Черноморец).
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Источник — Sport.ua
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