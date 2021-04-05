Черноморец — Прикарпатье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В понедельник, 5 апреля, состоится поединок 20-го тура Первой лиги Украины, в котором одесский «Черноморец» примет «Прикарпатье».
Матч пройдет в Одессе на стадионе «Черноморец». Прямая трансляция встречи начнется в 17:00.
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Источник — ФК Черноморец
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