Первая лига. Верес укрепил лидерство, Агробизнес и Волынь сыграли вничью

«Верес» по итогам минувшего тура вышел в лидеры Первой лиги, а сегодня команда закрепила свой успех победой над «Кремнем» со счетом 2:1.
Команда Юрия Вирта набрала 42 очка и пока лидирует, имея два матча в запасе.
Отметим ничью «Агробизнеса» и «Волыни», которые занимают 4-е и 5-е место в таблице.
Первая лига. 20-й тур
Агробизнес - Волынь 0:0
Кремень - Верес 1:2
Голы: Бычков, 13 - Немчанинов, 20, Сергийчук, 71 (с пен)
Николаев - Авангард 0:0
Кристалл - Альянс 0:0
ВПК-Агро - Оболонь 1:0
Гол: Шмигельский, 74
Источник — Sport.ua
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Оболонь - лохи.
Оболонь - лохи.
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