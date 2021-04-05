Первая лига. Верес укрепил лидерство, Агробизнес и Волынь сыграли вничью

«Верес» продолжает набирать очки и лидирует в Первой лиге

  • 05.04.2021 17:58
  • 473 просмотра
  • 3 комментария
Первая лига. Верес укрепил лидерство, Агробизнес и Волынь сыграли вничью
© nkveres.com

«Верес» по итогам минувшего тура вышел в лидеры Первой лиги, а сегодня команда закрепила свой успех победой над «Кремнем» со счетом 2:1.

Команда Юрия Вирта набрала 42 очка и пока лидирует, имея два матча в запасе.

Отметим ничью «Агробизнеса» и «Волыни», которые занимают 4-е и 5-е место в таблице.

Первая лига. 20-й тур

Агробизнес - Волынь 0:0

Кремень - Верес 1:2
Голы: Бычков, 13 - Немчанинов, 20, Сергийчук, 71 (с пен)

Николаев - Авангард 0:0

Кристалл - Альянс 0:0

ВПК-Агро - Оболонь 1:0
Гол: Шмигельский, 74

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Tеllur
      Tеllur, 05.04.2021 18:26
    0
    И Черноморец выходит на второе место.)
    Оболонь - лохи.
    Ссылка
    Александр Ад
      Александр Ад, 05.04.2021 18:15
    +1
    "поки лідирує"-Впевнено лідирує!
    Ссылка
    Dmytro Dmytro
    online
      Dmytro Dmytro, 05.04.2021 18:12
    -1
    Верес бив лєвийший пенальті... Жовта 8а симуляцію!!! Вже і їх тягнуть!!!
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    Александр Ад
      Александр Ад, 05.04.2021 18:15
    +1
    "поки лідирує"-Впевнено лідирує!
    Ссылка
    Tеllur
      Tеllur, 05.04.2021 18:26
    0
    И Черноморец выходит на второе место.)
    Оболонь - лохи.
    Ссылка
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