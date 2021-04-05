Первая лига. Верес укрепил лидерство, Агробизнес и Волынь сыграли вничью

«Верес» по итогам минувшего тура вышел в лидеры Первой лиги, а сегодня команда закрепила свой успех победой над «Кремнем» со счетом 2:1.

Команда Юрия Вирта набрала 42 очка и пока лидирует, имея два матча в запасе.

Отметим ничью «Агробизнеса» и «Волыни», которые занимают 4-е и 5-е место в таблице.

Первая лига. 20-й тур

Агробизнес - Волынь 0:0

Кремень - Верес 1:2

Голы: Бычков, 13 - Немчанинов, 20, Сергийчук, 71 (с пен)

Николаев - Авангард 0:0

Кристалл - Альянс 0:0

ВПК-Агро - Оболонь 1:0

Гол: Шмигельский, 74