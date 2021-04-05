Интер Милан

В среду, 7-го апреля, в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца» в рамках перенесенного матча 28-го тура итальянской Серии А местный «Интер» примет «Сассуоло». Стартовый свисток арбитра Микаэля Фаббри прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

«Интер»

«Нерадзурри» уверенно идут к титулу чемпиона. Они могут добыть его впервые с сезона 2009/10 и прервать гегемонию «Ювентуса». Помешать «Интеру» это сделать может только он сам. Соперники изрядно теряют очки, «черно-синие» этим пользуются. В настоящий момент команда Антонио Конте имеет девятиматчевую победную серию в чемпионате Италии. Это позволило ей набрать 68 очков и лидировать в турнирной таблице. «Интер» опережает ближайшего преследователя – «Милан» - на восемь пунктов и имеет игру в запасе. Более чем внушительный отрыв, который будет сложно растерять, учитывая игру и форму «нерадзурри».

К тому же «Интеру» уже давно ничего не мешает сконцентрироваться на Серии А, поскольку команда вылетела из Лиги чемпионов, заняв последнее место в группе с «Реалом», «Боруссией» из Менхенгладбаха и «Шахтером», а также прекратила участие в Кубке Италии, в полуфинале уступив «Ювентусу». Играть, как говорится, на один фронт, пока главные соперники принимают участие в нескольких турнирах, безусловно, легче.

Из кадровых проблем у «Интера» отметим только полузащитника Ивана Перишича, который получил травму. Остальные игроки в строю и готовы сделать очередной шаг на пути к чемпионству.

«Сассуоло»

Команда из одноименного города в последнее время не блещет, хотя на старте сезона находилась в лидирующей группе. «Черно-зеленые» в последних 12 матчах смогли добыть лишь две победы, переиграв «Кротоне» и «Верону». Несмотря на неудачные результаты, «Сассуоло» остается в первой половине турнирной таблицы, занимая девятое место. В активе команды Роберто Де Дзерби 40 очков и игра в запасе. «Сассуоло» можно смело назвать середнячком, который не претендует ни на еврокубки, ни на борьбу за выживание. Одно можно сказать точно – легко с «Сассуоло» не бывает никому.

Роберто Де Дзерби не сможет рассчитывать в матче с «Интером» на целый ряд исполнителей. Это Каан Айхан, Доменико Берарди, Мехди Бурабиа, Грегуар Дефрель, Франческо Капуто и Филиппо Романья. Все они с большой долей вероятности не смогут принять участие в игре по состоянию здоровья.

История встреч

Соперники встречались между собой 16 раз. Вы не поверите, но преимущество на стороне «Сассуоло», который выиграл в восьми матчах. Шесть поединков завершились викториями «Интера», а еще дважды соперники не выявили сильнейшего. Несмотря на это, по забитым мячам преимущество на стороне «Интера» 30:20. Все из-за того, что «интеристы» дважды побеждали со счетом 7:0.

В первом круге «Интер» на выезде уверенно переиграл «Сассуоло» Со счетом 3:0.

Ориентировочные составы:

«Интер»: Ханданович, Шкриньяр, Раноккья, Бастони, Хакими, Янг, Эриксен, Санчес, Брозович, Мартинес, Лукаку.

«Сассуоло»: Консильи, Толян, Кирикеш, Марлон, Рожерио, Обьянг, Лопес, Траоре, Джуричич, Бога, Распадори.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что этот поединок завершится победой хозяев, а потому нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.32 по линии Parimatch.

7 апреля, среда