В перенесенном поединке 28-го тура чемпионата Италии по футболу миланский «Интер» дома обыграл «Сассуоло» со счетом 2:1.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Интер» — «Сассуоло» — 2:1
Голы: Лукаку, 10, Мартинес, 67 — Траоре, 85
События матча
|85'
|ГОЛ ! Мяч забил Хамед Траоре (Сассуоло).
|67'
|ГОЛ ! Мяч забил Лаутаро Мартинес (Интер Милан).
|10'
|ГОЛ ! Мяч забил Ромелу Лукаку (Интер Милан).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — YouTube
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.