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2 : 1
Наполи
07.04.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Юве переиграл Наполи и вошел в топ-3, лидер Интер нанес поражение Сассуоло

7 апреля прошли два перенесенных матча чемпионата Италии

  • 07.04.2021 21:45
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Юве переиграл Наполи и вошел в топ-3, лидер Интер нанес поражение Сассуоло
© Getty Images/Global Images Ukraine

7 апреля прошли два перенесенных матча чемпионата Италии.

«Ювентус» переиграл «Наполи» (2:1) и вошел в топ-3. У хозяев поля забили Криштиану Роналду и Пауло Дибала.

Многострадальный матч должен была пройти еще осенью, но «Наполи» не смог приехать из-за пандемии. Неаполитанцев наказали техпоражением и снятием очком, но затем они подали апелляцию и добились переигровки.

Лидер турнира «Интер» нанес поражение «Сассуоло» (2:1), увеличив отрыв от «Милана» до 11 очков.

Лидеры Серии A: «Интер» (71), «Милан» (60), «Ювентус» (59), «Аталанта» (58), «Наполи» (56), «Лацио» (52), «Рома» (51).

Серия А

«Ювентус»  «Наполи»  2:1

Голы: Криштиану Роналду, 13, Дибала, 73 – Инсинье, 90 (пен).

«Ювентус»: Буффон, Кьеллини, Данилу, Алекс Сандру, де Лигт, Рабьо, Бентанкур, Криштиану Роналду, Куадрадо (Маккенни, 69), Мората (Дибала, 69), Кьеза (Артур, 80).

«Наполи»: Мерет, Кулибали, Хюсай (Мариу Руй, 76), Ррахмани, Ди Лоренцо, Зелиньски, Демме (Политано, 54), Руис (Петанья, 89), Мертенс (Эльмас, 76), Инсинье, Лосано (Осимен, 54).

Предупреждения: Кулибали, 22. Алекс Сандру, 54. Ррахмани, 81.

Судья: Мариани (Италия).

7 апреля. Турин. Стадион «Алльянц».

«Интер»  «Сассуоло»  2:1

Голы: Лукаку, 10, Мартинес, 67 – Траоре, 85.

«Интер»: Ханданович, Дармиан, де Фрай, Шкриньяр, Янг, Эриксен (Сенси, 59), Гальярдини (Весино, 70), Барелла, Хакими, Лукаку, Мартинес (Санчес, 77).

«Сассуоло»: Консильи, Кирикеш (Карамоко, 90), Толян (Кирьякопулос, 75), Марлон, Рожериу (Гараслин, 75), Джуричич, Обианг, Лопес, Траоре, Бога (Оддей, 80), Распадори.

Предупреждения: Консильи, 7. Барелла, 17. Траоре, 23. Янг, 60. Лопес, 84.

Судья: Иррати.

7 апреля. Милан. Стадион «Джузеппе Меацца».

Турнирная таблица Серии A

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Источник — Sport.ua

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