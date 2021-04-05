В понедельник, 5 апреля, в Вулверхэмптоне на поле стадиона «Молинью» состоится матч 30 тура чемпионата Англии, в котором «Вулверхэмптон» примет «Вест Хэм».

«Вулверхэмптон»

Команда Нуну Эшпириту Санту в таблице английской Премьер-лиги занимает 14 место, имея в активе 35 очков после 29 проведенных матчей (9 побед, 8 ничьих, 12 поражений). В четырех последних поединках «волки» обходятся без побед. 19 февраля они дома обыграли «Лидс» (1:0). После этого последовала выездная ничья 1:1 с «Ньюкаслом» (27 февраля), гостевое поражение 1:4 от «Манчестер Сити» (2 марта), ничья 0:0 на выезде с «Астон Виллой» (6 марта) и поражение 0:1 в родных стенах от «Ливерпуля» (15 марта).

По показателям на своем поле в текущей кампании «Вулверхэмптон» занимает в лиге 13 позицию. В 14 встреча на «Молинью» команда одержала 5 побед, 4 раза сыграла вничью и 5 раз проиграла. Упомянутое поражение от мерсисайдцев в крайнем матче прервало серию «волков» из трех домашних встреч без неудач (2 победы, 1 ничья).

В предстоящем поединке партнерам точно не помогут Маркал и Хименес, под вопросом находится попадание в заявку Моутинью и Поденсе.

«Вест Хэм»

Команда Дэвида Мойеса располагается на 7 позиции в турнирной таблице чемпионата Англии. Она в 29 встречах набрала 49 очков, одержав 14 побед при 7 ничьих и 8 поражениях. В двух крайних поединках «молотобойцы» обошлись без побед, проиграв на выезде 0:1 «Манчестер Юнайтед» (14 марта) и поделив очки 3:3 дома с «Арсеналом» (21 марта).

У «Вест Хэма» в текущем сезоне по АПЛ 10 показатель достижений в гостевых встречах. В 14 поединках набрано 21 очко (6 побед, 3 ничьи, 5 поражений). Сразу в трех крайних выездных встречах команда успеха не добивалась. 6 февраля она в лондонском дерби поделила очки с «Фулхэмом» (0:0), затем 27 февраля проиграла 1:2 в Манчестере «Сити» и 14 марта в то же Манчестере оказалась бита «Юнайтед».

В настоящий момент в лазарете у «молотобойцев» находятся Масуаку и Форналс. Нельзя исключить попадания в заявку на поединок Огбонны, Рэндолфа и Ярмоленко.

История встреч

Клубы провели между собой 9 поединков. На счету у «Вулверхэмптона» 5 побед, включая две дома, у «Вест Хэма» три выигрыша, в том числе – один в гостях. Одна встреча завершилась вничью.

В матче первого круга текущего сезона, который состоялся 27 сентября в Лондоне, со счетом 4:0 победили хозяева.

Ориентировочные составы:

«Вулверхэмптон»: Руй Патрисиу, Сесс, Коуди, Боли, Семеду, Дендокер, Рубен Невеш, Джонни, Траоре, Нету, Виллиан.

«Вест Хэм»: Фабьянски, Крессуэлл, Диоп, Доусон, Коуфал, Соучек, Райс, Бенрахма, Лингард, Боуэн, Антонио.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в этом матче победят хозяева, а потому нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 2.85 по линии Parimatch.

5 апреля, понедельник