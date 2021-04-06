30-й тур
Вулверхэмптон
2 : 3
Вест Хэм
05.04.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Команда Ярмоленко – в зоне Лиги чемпионов. Молотобойцы переиграли Волков

Забив 3 гола за тайм, «Вест Хэм» едва не выпустил перевес в игре с «Вулвз»

  • 06.04.2021 00:10
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  • 2 комментария
Команда Ярмоленко – в зоне Лиги чемпионов. Молотобойцы переиграли Волков
© Getty Images/Global Images Ukraine

4 апреля прошел матч 30-го тура Английской Премьер-лиги.

Забил 3 гола в первом тайме, «Вест Хэм» едва не выпустил перевес в игре с «Вулверхэмптоном». В результате «Молотобойцы» переиграли «Волков» (3:2), и команда Ярмоленко теперь в топ-4, зоне Лиги чемпионов. Хотя сам украинец пока что вне заявки из-за травмы колена.

Лидеры АПЛ: «Манчестер Сити» (74), «Манчестер Юнайтед» (60), «Лестер» (56), «Вест Хэм» (52), «Челси» (51), «Тоттенхэм», «Ливерпуль» (по 49), «Эвертон» (47).

АПЛ. 30-й тур

«Вулверхэмптон»  «Вест Хэм»  2:3

Голы: Дендонкер, 44, Силва, 68 – Лингард, 6, Пабло Форнальс, 14, Боуэн, 38.

«Вулверхэмптон»: Руй Патрисиу, Коади, Семеду, Саисс, Аит Нури (Хувер, 90), Дендонкер, Невеш, Виллиан Жозе (Витинья, 72), Траоре, Поденсе (Силва, 46), Педру Нету.

«Вест Хэм»: Фабяньски, Доусон, Масуаку (Джонсон, 67), Цоуфал, Крессуэлл, Диоп, Нобл, Лингард, Пабло Форнальс (Бенрама, 78), Соучек, Антонио (Боуэн, 36).

Предупреждения: Доусон, 4. Диоп, 10. Невеш, 85. Соучек, 90+1. Лингард, 90+3.

Судья: Оливер.

5 апреля. Вулверхэмптон. Стадион «Молинью Стэдиум».

Турнирная таблица Премьер-лиги

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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    smart_Forever_
    online
      smart_Forever_, 06.04.2021 00:27
    -4
    Источник — Sport.ua (с)
    Вот мне интересно, какой "умник" на этом ресурсе придумывает такие бессмысленные названия??
    Ну как можно называть Вест Хэм Юнайтед - командой Ярмоленко??
    Ведь команда принадлежит владельцам:
    Дэвид Салливан[en] (51,1
    Дэвид Голд[en] (35,1
    Алберт Смит (10
    Прочие инвесторы (3,8
    Ярмола - всего лишь игрок. И если автор хочет пропиарить при этом Андрея, то правильно писать нужно так:
    Команда В КОТОРОЙ ИГРАЕТ Ярмоленко.
    А то создаётся впечатление, что администрация понабирали в состав редакции малограмотных людей, уровень образования которых 2 класса церковно- приходской школы
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    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 06.04.2021 00:24
    -1
    Еще б самого ярмо почаще видеть в составе той команды, а то чуйка шо избавятся они скоро от него
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