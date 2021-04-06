Команда Ярмоленко – в зоне Лиги чемпионов. Молотобойцы переиграли Волков

4 апреля прошел матч 30-го тура Английской Премьер-лиги.
Забил 3 гола в первом тайме, «Вест Хэм» едва не выпустил перевес в игре с «Вулверхэмптоном». В результате «Молотобойцы» переиграли «Волков» (3:2), и команда Ярмоленко теперь в топ-4, зоне Лиги чемпионов. Хотя сам украинец пока что вне заявки из-за травмы колена.
Лидеры АПЛ: «Манчестер Сити» (74), «Манчестер Юнайтед» (60), «Лестер» (56), «Вест Хэм» (52), «Челси» (51), «Тоттенхэм», «Ливерпуль» (по 49), «Эвертон» (47).
АПЛ. 30-й тур
«Вулверхэмптон» – «Вест Хэм» – 2:3
Голы: Дендонкер, 44, Силва, 68 – Лингард, 6, Пабло Форнальс, 14, Боуэн, 38.
«Вулверхэмптон»: Руй Патрисиу, Коади, Семеду, Саисс, Аит Нури (Хувер, 90), Дендонкер, Невеш, Виллиан Жозе (Витинья, 72), Траоре, Поденсе (Силва, 46), Педру Нету.
«Вест Хэм»: Фабяньски, Доусон, Масуаку (Джонсон, 67), Цоуфал, Крессуэлл, Диоп, Нобл, Лингард, Пабло Форнальс (Бенрама, 78), Соучек, Антонио (Боуэн, 36).
Предупреждения: Доусон, 4. Диоп, 10. Невеш, 85. Соучек, 90+1. Лингард, 90+3.
Судья: Оливер.
5 апреля. Вулверхэмптон. Стадион «Молинью Стэдиум».
Турнирная таблица Премьер-лиги
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Вот мне интересно, какой "умник" на этом ресурсе придумывает такие бессмысленные названия??
Ну как можно называть Вест Хэм Юнайтед - командой Ярмоленко??
Ведь команда принадлежит владельцам:
Дэвид Салливан[en] (51,1
Дэвид Голд[en] (35,1
Алберт Смит (10
Прочие инвесторы (3,8
Ярмола - всего лишь игрок. И если автор хочет пропиарить при этом Андрея, то правильно писать нужно так:
Команда В КОТОРОЙ ИГРАЕТ Ярмоленко.
А то создаётся впечатление, что администрация понабирали в состав редакции малограмотных людей, уровень образования которых 2 класса церковно- приходской школы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.