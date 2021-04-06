Команда Ярмоленко – в зоне Лиги чемпионов. Молотобойцы переиграли Волков

4 апреля прошел матч 30-го тура Английской Премьер-лиги.

Забил 3 гола в первом тайме, «Вест Хэм» едва не выпустил перевес в игре с «Вулверхэмптоном». В результате «Молотобойцы» переиграли «Волков» (3:2), и команда Ярмоленко теперь в топ-4, зоне Лиги чемпионов. Хотя сам украинец пока что вне заявки из-за травмы колена.

Лидеры АПЛ: «Манчестер Сити» (74), «Манчестер Юнайтед» (60), «Лестер» (56), «Вест Хэм» (52), «Челси» (51), «Тоттенхэм», «Ливерпуль» (по 49), «Эвертон» (47).

АПЛ. 30-й тур

«Вулверхэмптон» – «Вест Хэм» – 2:3

Голы: Дендонкер, 44, Силва, 68 – Лингард, 6, Пабло Форнальс, 14, Боуэн, 38.

«Вулверхэмптон»: Руй Патрисиу, Коади, Семеду, Саисс, Аит Нури (Хувер, 90), Дендонкер, Невеш, Виллиан Жозе (Витинья, 72), Траоре, Поденсе (Силва, 46), Педру Нету.

«Вест Хэм»: Фабяньски, Доусон, Масуаку (Джонсон, 67), Цоуфал, Крессуэлл, Диоп, Нобл, Лингард, Пабло Форнальс (Бенрама, 78), Соучек, Антонио (Боуэн, 36).

Предупреждения: Доусон, 4. Диоп, 10. Невеш, 85. Соучек, 90+1. Лингард, 90+3.

Судья: Оливер.

5 апреля. Вулверхэмптон. Стадион «Молинью Стэдиум».

Турнирная таблица Премьер-лиги