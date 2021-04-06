«Вест Хэм» обыграл «Вулверхэмптон» в матче 30-го тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча:
«Вулверхэмптон» – «Вест Хэм» – 2:3
Голы: Дендонкер, 44, Силва, 68 – Лингард, 6, Пабло Форнальс, 14, Боуэн, 38.
События матча
|68'
|ГОЛ ! Мяч забил Фабиу Силва (Вулверхэмптон).
|44'
|ГОЛ ! Мяч забил Леандер Дендонкер (Вулверхэмптон).
|38'
|ГОЛ ! Мяч забил Джаррод Боуэн (Вест Хэм).
|14'
|ГОЛ ! Мяч забил Пабло Форналс (Вест Хэм).
|6'
|ГОЛ ! Мяч забил Джессе Лингард (Вест Хэм).
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Источник — Setanta Sports Ukraine
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