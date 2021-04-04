30-й тур
Ньюкасл
2 : 2
Тоттенхэм
04.04.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Дубль Кейна не помог. Тоттенхэм не сумел обыграть Ньюкасл

В поединке 30-го тура АПЛ соперники разошлись миром

  • 04.04.2021 18:23
  • 302 просмотра
  • 1 комментарий
Дубль Кейна не помог. Тоттенхэм не сумел обыграть Ньюкасл
© Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке 30-го тура чемпионата Англии по футболу «Ньюкасл» дома сыграл вничью с лондонским «Тоттенхэмом» (2:2).

На дубль Гарри Кейна «сороки» ответили мячами Жоэлинтона и Уиллока.

«Ньюкасл» — «Тоттенхэм» — 2:2
Голы: Жоэлинтон, 28, Уиллок, 85 — Кейн, 30, 34

«Ньюкасл»: Дубравка, Крафт (Уиллок, 79), Ласселс, Дамметт, Ритчи, Альмирон, Шелви, Лонгстафф, Мерфи (Манкильо, 83), Гэйл (Сен-Максимен, 71), Жоэлинтон.
«Тоттенхэм»: Льорис, Родон, Танганга, Санчес, Регилон, Ндомбеле, Лукас Моура (Ламела, 64), Ло Чельсо (Бэйл, 88), Хейбьерг, Кейн, Винисиус (Сон Хын Мин, 46).
Предупреждения: Ло Чельсо (45), Танганга (63), Дамметт (65), Шелви (71), Альмирон (85).

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Pol Chopa
      Pol Chopa, 04.04.2021 19:28
    0
    Опьять Маур начудил с составом,оставить Сона на скамейке,зная что он обычно не очень входит в игру на заменах и т.д.,менять в каждом матче почти полкоманды?Да наиграй основной состав и делай точковые замены,а так его эксперименты превращаются в экскременты.
    Нуу и они еще могут отпустить Кейна,без него Тотему будет гаплик.
    Ссылка
    Pol Chopa
      Pol Chopa, 04.04.2021 19:28
    0
    Опьять Маур начудил с составом,оставить Сона на скамейке,зная что он обычно не очень входит в игру на заменах и т.д.,менять в каждом матче почти полкоманды?Да наиграй основной состав и делай точковые замены,а так его эксперименты превращаются в экскременты.
    Нуу и они еще могут отпустить Кейна,без него Тотему будет гаплик.
    Ссылка
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