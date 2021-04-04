Дубль Кейна не помог. Тоттенхэм не сумел обыграть Ньюкасл

В поединке 30-го тура чемпионата Англии по футболу «Ньюкасл» дома сыграл вничью с лондонским «Тоттенхэмом» (2:2).
На дубль Гарри Кейна «сороки» ответили мячами Жоэлинтона и Уиллока.
«Ньюкасл» — «Тоттенхэм» — 2:2
Голы: Жоэлинтон, 28, Уиллок, 85 — Кейн, 30, 34
«Ньюкасл»: Дубравка, Крафт (Уиллок, 79), Ласселс, Дамметт, Ритчи, Альмирон, Шелви, Лонгстафф, Мерфи (Манкильо, 83), Гэйл (Сен-Максимен, 71), Жоэлинтон.
«Тоттенхэм»: Льорис, Родон, Танганга, Санчес, Регилон, Ндомбеле, Лукас Моура (Ламела, 64), Ло Чельсо (Бэйл, 88), Хейбьерг, Кейн, Винисиус (Сон Хын Мин, 46).
Предупреждения: Ло Чельсо (45), Танганга (63), Дамметт (65), Шелви (71), Альмирон (85).
Источник — Sport.ua
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Нуу и они еще могут отпустить Кейна,без него Тотему будет гаплик.
Нуу и они еще могут отпустить Кейна,без него Тотему будет гаплик.
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