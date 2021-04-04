30-й тур
Ньюкасл
0 : 0
Тоттенхэм
04.04.2021 16:05   ТВ-трансляция: 

Ньюкасл – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Одна из последних возможностей команды Моуриньо получить три «простых» очка

  • 04.04.2021 02:03
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Ньюкасл – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
© Getty Images/Global Images Ukraine

В рамках 30-го тура английской Премьер-лиги лондонский «Тоттенхэм», затаив в сердцах надежду на попадание в потенциальную зону еврокубков, отправится на гостевой поединок против «Ньюкасла», главной задачей которого сейчас является обеспечить себе выживание в «элите» на следующий сезон.

«Ньюкасл»

Команда Стива Брюса оказалась там, где оказалась по той простой и очевидной причине, что не может отыскать свою игру в зимне-весенний период сезона. Единственным отличием конца 2020-го от начала 2021-го года стало наличие в предыдущих поединках хоть каких-то набранных очков в активе «сорок». Это помогает удерживать их на плаву, но не более. Не дремлют и конкуренты. В частности, «Вест Бромвич» уже шокировал лондонский «Челси» в статусе явного андердога, а «Фулхэму» все еще предстоит сыграть против бирмингемской «Астон Виллы», и в случае успеха «дачников», именно «Ньюкасл» рискует перешагнуть за опасную черту.

Очевидно, что статистика в матчах против команд из верхней половины турнирной таблицы у подопечных Брюса явно не может быть радужной, хотя одно из очков «Ньюкасла» как раз и было добыто в игре против «Тоттенхэма» на его поле. Однако это было еще в начале сезона, когда «сороки» не особо жаловались на недостаток очков. Обезопасить их могло лобовое столкновение с «Вест Бромвичем», но и оно было сведено к напряженной безголевой ничьей (0:0) несколькими турами ранее, что лишь подняло интригу в борьбе за выживание.

«Тоттенхэм»

У подопечных Жозе Моуриньо ситуация, на первый взгляд, имеет куда больше перспектив. «Шпоры» вылетели из плей-офф Лиги Европы, не сумев в 1/8 обыграть загребское «Динамо», уступив по сумме двух поединков со счетом 2:3. Впрочем, были сомнения, что «Тоттенхэм» может дойти до завоевания еврокубкового трофея в текущем сезоне, поэтому досадное событие было встречено фанатами относительно спокойно. Попасть в заветную Лиги чемпионов УЕФА видится для столичной команды куда более удачной затеей, ведь и возможных мест для завоевания насчитывает целых четыре, да и подловить конкурентов на ошибках будет куда проще.

В предыдущих турах «шпоры» как раз и взяли курс на выполнение этой цели, но все равно оступились в ненужный момент в рамках «дерби Северного Лондона» не просто принципиальному сопернику в лице «Арсенала» (1:2), но и одному из своих преследователей. Однако, целая вереница побед до этого позволила единичной осечке пройти безболезненно. Календарь команды Моуриньо можно назвать сверхтяжелым, поэтому, если она не сможет набрать очки в предстоящей игре, но задача усложнится многократно.

Статистика

Предыдущая встреча между командами проходила на поле «Тоттенхэма», и завершилась победой ничьей со счетом 1:1.

«Ньюкасл» традиционно более успешно выступал именно на своем поле, но «пандемический» сезон уравнял все команды по фактору отсутствия поддержки болельщиков, поэтому и результаты «сорок» стали заметно хуже. Не страдает при этом лишь их результативность – в последних шести матчах мяч непременно оказывался в воротах соперников.

«Тоттенхэм» в текущем сезоне очень не любит гостевые поединки, что в очередной раз доказал ответный матч против хорватского коллектива, однако командам в заметно более плохой форме коллектива Моуриньо старается не уступать.

Ориентировочные составы

«Ньюкасл»: Дарлоу – Дамметт, Кларк, Лассельс, Манкильо – Хендрик, Шелви, Уиллок – Фрейзер, Альмирон, Жоэлинтон.

«Тоттенхэм»: Льорис – Регилон, Санчес, Родон, Танганга – Ло Чельсо, Хойбьерг, Ндомбеле – Моура – Сон, Кейн.

Прогноз на матч

Мы считаем, что в данном поединке нас ждет напряженное противостояние, которое в конечном итоге принесет определенное количество очков «Тоттенхэму». В таких условиях, ставка «Победа Тоттенхэм в один мяч или ничья: да» за 1,91 от Favbet выглядит достойным предложением.

4 апреля, воскресенье

Ньюкасл – Тоттенхэм
Ньюкасл. «Сент-Джеймс Парк». 16:05
ТВ-трансляция на телеканале «Setanta Sports»
Прогноз Sport.ua — 1:2
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Источник — Sport.ua

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