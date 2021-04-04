В поединке 30-го тура чемпионата Англии по футболу «Тоттенхэм» на выезде сыграл вничью с «Ньюкаслом» (2:2).
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Ньюкасл» — «Тоттенхэм» — 2:2
Голы: Жоэлинтон, 28, Уиллок, 85 — Кейн, 30, 34
События матча
|86'
|ГОЛ ! Мяч забил Джозеф Уиллок (Ньюкасл).
|34'
|ГОЛ ! Мяч забил Харри Кэйн (Тоттенхэм).
|30'
|ГОЛ ! Мяч забил Харри Кэйн (Тоттенхэм).
|28'
|ГОЛ ! Мяч забил Жоэлинтон (Ньюкасл).
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Источник — YouTube
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