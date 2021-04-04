30-й тур
Ман Юнайтед
0 : 0
Брайтон
04.04.2021 21:30   ТВ-трансляция: 

Манчестер Юнайтед – Брайтон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

«Чайки» в чемпионате или завоевания в Европе?

  • 04.04.2021 01:47
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Манчестер Юнайтед – Брайтон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
© Getty Images/Global Images Ukraine

В рамках 30-го тура Английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед», который все еще сохраняет надежды догнать в турнирной таблице соседей по городу, будет принимать на своем поле «Брайтон», которому по-прежнему небезопасно находиться недалеко от зоны вылета.

«Манчестер Юнайтед»

На международную паузу коллектив Уле-Гуннара Сульшера уходил на фоне успешного дерби Манчестера (2:0) и победы в непростом противостоянии против лондонского «Вест Хэма» (1:0), что дает возможность «Красным дьяволам» надеяться на успешное завершение кампании на внутренней арене. Исходной позицией перед отчетным туром для «Юнайтед» являлось отставание в 14 очков от принципиального соперника в лице «Сити», которое вполне можно будет сократить за счет двух поединков в резерве, по сравнению с оппонентами.

Однако, не стоит забывать, что «Манчестер Юнайтед» все еще продолжает свое участие в Лиге Европы УЕФА, поэтому вынужден крайне рационально дозировать запас сил своих футболистов. Сульшер все еще не определился с тем, каким именно образом он хочет попасть в Лигу чемпионов на следующий сезон, хотя в данном контексте еврокубковый вариант все равно смотрится более коротким путем к успеху.

«Брайтон»

Подопечные Грэма Поттера успешно провели две предыдущие дуэли против своих прямых конкурентов в нижней части турнирной таблицы, поэтому могут сформировать запрос на достижение куда более громкого достижения в игре против предписанного фаворита. Проблема состоит в том, что, несмотря на всю сложность предстоящего соперника, дальше по календарю у «чаек» стоят коллективы точно не проще. Если дожидаться лобовых столкновений с «Шеффилд Юнайтед» и «Вулверхэмптоном», то вполне можно будет заметить, как стремительно будет приближаться зона вылета.

Опыт удачных выступлений против серьезных оппонентов у «Альбион» имеется, пусть и не настолько обширный, как им того могло бы хотеться. Подряд идущие победы над «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом» (дважды по 1:0) точно будут украшать текущий сезон для «Брайтона», после его окончания, однако создать себе проблемы под завершение футбольного года команда может и собственными усилиями.

Статистика

Предыдущая встреча между командами проходила на поле «Брайтона», и завершилась победой «Красных дьяволов» со счетом 3:0.

«Манчестер Юнайтед» прекрасно чувствует себя в родных стенах в текущем сезоне, уступая лишь из-за собственных ошибок, как это было в Кубке лиги против «Сити» (0:2) или в АПЛ против «Шеффилд Юнайтед» (1:2). При этом, команда Сульшера старается замахнуться на два или более забитых мяча в своем активе.

«Брайтон» – одна из редких английских команд в текущем сезоне, которой удается на полную использовать фактор отсутствия болельщиков на трибунах во время своих гостевых поединков. Парадокс заключается в том, что при схожей результативности (16:19 дома против 16:17 в гостях), команда Поттера набрала вдали от дома сразу на шесть очков больше.

Ориентировочные составы

«Манчестер Юнайтед»: Хендерсон – Шоу, Магуайр, Байи Ван-Биссака – Фред, Мактоминей – Погба, Фернандеш, Джеймс – Кавани.

«Брайтон»: Санчес – Велтман, Данк, Уайт – Модер, Биссума, Лаллана, Гросс – Троссар – Уэлбек, Мопе.

Прогноз на матч

Мы считаем, что в данном оба клуба сумеют отличиться забитыми голами, и в конечном итоге кто-то из них придет к победе. В таких условиях, ставка «Обе забьют и матч завершится победой одной из команд: да» за 2,85 от Favbet выглядит достойным предложением.

4 апреля, воскресенье

Манчестер Юнайтед – Брайтон
Лондон. «Олд Траффорд». 21:30
ТВ-трансляция на телеканале «Setanta Sports»
Прогноз Sport.ua — 2:1
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Источник — Sport.ua

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