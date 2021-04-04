30-й тур
Ман Юнайтед
2 : 1
Брайтон
04.04.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Дьяволы – вторые. Манчестер Юнайтед одержал волевую победу над Брайтоном

4 апреля прошел матч 30-го тура Английской Премьер-лиги

  • 04.04.2021 23:35
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Дьяволы – вторые. Манчестер Юнайтед одержал волевую победу над Брайтоном
© Getty Images/Global Images Ukraine

4 апреля прошел матч 30-го тура Английской Премьер-лиги.

«Манчестер Юнайтед» одержал волевую победу над «Брайтоном» (2:1). «Красные Дьяволы» укрепились на втором месте.

Лидеры АПЛ: «Манчестер Сити» (74), «Манчестер Юнайтед» (60), «Лестер» (56), «Челси» (51), «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Вест Хэм» (по 49), «Эвертон» (46).

АПЛ. 18-й тур

«Манчестер Юнайтед»  «Брайтон»  2:1

Голы: Рэшфорд, 62, Гринвуд, 83 – Уэлбек, 13.

«Манчестер Юнайтед»: Хендерсон, Шоу, Магуайр, Линделеф, Ван-Биссака, Погба (Мактоминэй, 84), Фред, Бруну Фернандеш, Кавани (ван де Бек, 82), Рэшфорд (Джеймс, 72), Гринвуд.

«Брайтон»: Санчес, Данк, Фелтман, Уайт, Гросс, Лаллана (Зекири, 88), Биссума, Модер (Джаханбахш, 87), Уэлбек, Мопей, Троссар (Макаллистер, 63).

Предупреждения: Гросс, 42. Кавани, 63. Уайт, 66. Гринвуд, 89.

Судья: Дин.

4 апреля. Манчестер. Стадион «Олд Траффорд».

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Источник — Sport.ua

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