Дьяволы – вторые. Манчестер Юнайтед одержал волевую победу над Брайтоном

4 апреля прошел матч 30-го тура Английской Премьер-лиги.
«Манчестер Юнайтед» одержал волевую победу над «Брайтоном» (2:1). «Красные Дьяволы» укрепились на втором месте.
Лидеры АПЛ: «Манчестер Сити» (74), «Манчестер Юнайтед» (60), «Лестер» (56), «Челси» (51), «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Вест Хэм» (по 49), «Эвертон» (46).
АПЛ. 18-й тур
«Манчестер Юнайтед» – «Брайтон» – 2:1
Голы: Рэшфорд, 62, Гринвуд, 83 – Уэлбек, 13.
«Манчестер Юнайтед»: Хендерсон, Шоу, Магуайр, Линделеф, Ван-Биссака, Погба (Мактоминэй, 84), Фред, Бруну Фернандеш, Кавани (ван де Бек, 82), Рэшфорд (Джеймс, 72), Гринвуд.
«Брайтон»: Санчес, Данк, Фелтман, Уайт, Гросс, Лаллана (Зекири, 88), Биссума, Модер (Джаханбахш, 87), Уэлбек, Мопей, Троссар (Макаллистер, 63).
Предупреждения: Гросс, 42. Кавани, 63. Уайт, 66. Гринвуд, 89.
Судья: Дин.
4 апреля. Манчестер. Стадион «Олд Траффорд».
Источник — Sport.ua
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