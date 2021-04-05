В матче 30-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» на своем поле обыграл «Брайтон» со счетом 2:1.
События матча
|83'
|ГОЛ ! Мяч забил Мейсон Гринвуд (Ман Юнайтед).
|63'
|ГОЛ ! Мяч забил Маркус Рэшфорд (Ман Юнайтед).
|13'
|ГОЛ ! Мяч забил Дэниэл Уэлбек (Брайтон).
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Источник — Sport.ua
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