Бондаренко пробилась в финал квалификации на турнире в Чарльстоне

Украинка в одном шаге от основной сетки грунтовых соревнований в США

  • 03.04.2021 22:59
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Бондаренко пробилась в финал квалификации на турнире в Чарльстоне
© WTA. Катерина Бондаренко

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко (№245 WTA) стартовала с победы в квалификации турнира WTA 500 в Чарльстоне.

В первом раунде отбора украинка обыграла Кэтрин Харрисон из США (№293 WTA).

Чарльстон. Полуфинал квалификации 
Катерина Бондаренко (Украина) – Кэтрин Харрисон (США) – 5:7, 6:2, 6:3

В финале отборочного этапа Бондаренко сразится с Кристиной Кучовой из Словакии или Дезире Кравчик из США.

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Источник — Sport.ua

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