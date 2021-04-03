Бондаренко пробилась в финал квалификации на турнире в Чарльстоне

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко (№245 WTA) стартовала с победы в квалификации турнира WTA 500 в Чарльстоне.
В первом раунде отбора украинка обыграла Кэтрин Харрисон из США (№293 WTA).
Чарльстон. Полуфинал квалификации
Катерина Бондаренко (Украина) – Кэтрин Харрисон (США) – 5:7, 6:2, 6:3
В финале отборочного этапа Бондаренко сразится с Кристиной Кучовой из Словакии или Дезире Кравчик из США.
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Источник — Sport.ua
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