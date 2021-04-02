В субботу, 3 апреля,, состоится матч двадцатого тура чемпионата Украины, в котором черниговская «Десна» будет принимать донецкий «Олимпик».
Поединок пройдет в Чернигове на стадионе имени Юрия Гагарина, арбитр из Львова Александр Шандор даст стартовый свисток в 19:30.
«Десна» – «Олимпик». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.
Встречу в Чернигове можно в прямом эфире посмотреть на телеканале «Футбол 2».
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Десна» – «Олимпик», за которой можно следить здесь.
Источник — Sport.ua
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