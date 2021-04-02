В субботу, 3 апреля,, состоится матч двадцатого тура чемпионата Украины, в котором черниговская «Десна» будет принимать донецкий «Олимпик».

Поединок пройдет в Чернигове на стадионе имени Юрия Гагарина, арбитр из Львова Александр Шандор даст стартовый свисток в 19:30.

«Десна» – «Олимпик». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.

Встречу в Чернигове можно в прямом эфире посмотреть на телеканале «Футбол 2».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Десна» – «Олимпик», за которой можно следить здесь.