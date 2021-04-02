Металлист 1925 минимально обыграл аутсайдера

В 19-ом туре в гости к харьковскому «Металлисту 1925» пожаловал аутсайдер нынешнего сезона в Первой лиге – команда «Кристалл» из Херсона. Херсонская команда потерпела 15 поражений в 18 проведённых матчах. Правда, из 15 поражений 9 – это проигрыши с минимальным счётом. Только трижды херсонцы проигрывали с крупным счётом. А ещё команда из Херсона в 11 матчах уходила с поля, забивая сопернику хотя бы один мяч.В команде «Кристалл» есть игроки, которые имеют за плечами большой опыт игр во Второй и Первой лигах Украины. Это Цыбульский, Лаптев, Сорокин, Дмитренко, Кателин. Кстати, Евгений Кателин играл за «Металлист 1925» в их первом в истории сезоне 2016/17 и провёл за харьковскую команду 4 матча. Все свои пять очков команда из Херсона заработала в играх на выезде. Причём, единственная победа была одержана херсонцами в Киеве над «Оболонью» и, что интересно, тренером команды на тот момент был бывший коуч «Металлиста 1925» Сергей Валяев. Да, и теперешний тренер «Кристалла» тоже весьма колоритная фигура в украинском футболе. Вадим Евтушенко – обладатель Кубка Кубков УЕФА 1986 года, пятикратный чемпион СССР, чемпион Швеции. Евтушенко – участник чемпионата мира 1986 года. Член Клуба бомбардиров Олега Блохина, на его счету 119 голов. Вадим был тренером полтавской «Ворсклы», кировоградской «Звезды», команды «Динамо-2» (Киев). Работал помощником главного тренера национальной сборной Украины.

Итак, игра. Она снова проходила со зрителями. У хозяев в составе отсутствовал их лидер нападения бразилец Дерек. Его место на острие атаки занял новичок команды Пономарь. Гости приехали в Харьков в приподнятом настроении, ведь накануне они добыли одно очко на выезде в игре с житомирским «Полесьем». Харьковская команда сейчас на ходу и ни в коем разе не собиралась терять очки в игре с аутсайдером. Уже с первых минут стало понятно, что подопечные Евтушенко выстроят у своих ворот «автобус» и будут надеяться на резкие контратаки. Капитан харьковчан Кольцов и полузащитник Савин уже в самом дебюте матча провели пристрелку ворот Клищука. Затем нападающий хозяев Пономарь мог открывать счёт в ходе атаки, которую через левый край разогнали Батюшин и Дмитренко. Но форварду харьковчан не удалось пробить сквозь частокол ног соперников с угла вратарской. Позже сам Дмитренко прорывался сквозь херсонские защитные редуты, но достойного завершения этот прорыв не имел. Затянув с ранним голом, «Металлист 1925» взялся методично разрушать защитные порядки херсонцев и старался, во что бы то ни стало, забить гол ещё до свистка арбитра на перерыв. Прорывались на ударные позиции Савин, Дмитренко и Пономарь. Но каждый раз харьковским футболистам чуть-чуть не хватало концентрации в завершающей стадии атаки, и не было точного завершающего удара по воротам. И всё же давление на ворота гостей сказалось, защита херсонцев в конце матча в одном из моментов не выдержала и совершила фатальную ошибку. Савин прошёл Смирнова и тот был вынужден его сбить. Удар Батюшина с 11-метровой отметки отбил голкипер Клищук, но сам атакующий полузащитник успел на добивание и счёт стал 1:0. В последних пяти матчах в активе Юрия, с учётом матчей концовки осенней части чемпионата, когда он играл ещё за «Горняк-Спорт», 3 гола и 3 «ассиста». Ещё до перерыва Савин, а затем и Жичиков могли закреплять преимущество «Металлиста 1925», но в обоих случаях кожаный снаряд разминулся с воротами гостей.

Сразу после перерыва пробивали всё те же – Савин, Дмитренко, Пономарь. Но опять без успеха. Гости много фолили и арбитр им показал 4 жёлтых карточки. За плохую реализацию харьковская команда в самом конце игры могла горько поплатиться. После корнера от Вакуленко игрок, вышедший на замену – Биденко, бил под самую перекладину ворот, защищаемых Сидоренко. Но голкипер хозяев поля был на высоте и потащил казалось бы неберущийся мяч. А в добавленное время вышедший на замену у харьковчан Блажко «запорол» выход один на один с Клищуком. 2398 болельщиков уже видели круглого в воротах херсонцев, но Валерий их разочаровал.

В итоге есть шестая подряд победа «Металлиста 1925». Причём шестой раз побеждают харьковчане с минимальным счётом. Три победы были добыты на выезде, три – дома. Сидоренко провёл шестой сухой матч, а всего в 19 играх харьковская команда уже 8-ой матч проводит без пропуска голов. Но это не лучший результат в Первой лиге. 10 сухих матчей имеет на своём счету «Верес». Зато Юрий Батюшин догнал Руслана Черненко по забитым мячам. Теперь у обоих по 9 забитых мячей в чемпионате, и споре претендентов на звание лучшего бомбардиров теперь двое лидеров. Набрав 37 очков, харьковчане застолбили за собой третье место (что важно, с учётом потери очков «Агробизнесом» в матче с «Альянсом»). 38 очков и второе место по итогам 19-го тура у «Черноморца». 39 очков у нового лидера – «Вереса».

Желающих играть в УПЛ много, борьба обостряется, и чем ближе финиш, тем будет ещё жарче.

«Металлист 1925» - «Кристалл» 1:0

Гол: Батюшин (41).

На 40-й минуте Батюшин не реализовал пенальти (вратарь).

«Металлист 1925»: Сидоренко, Жичиков, Ткачук, Шершень, Западня, Кольцов, Савин (Голодюк 80), Крыськив, Батюшин (Холод 83), Дмитренко В., Пономарь (Блажко 87).

«Кристалл»: Клищук, Лаптев, Логинов, Максименко, Смирнов (Плечий 43), Сорокин (Титиевский 83), Дмитренко А., Ходаковский (Биденко 87), Головкин (Вакуленко 57), Кателин (Клюев 46).

Предупреждения: Батюшин (34) - Дмитренко А. (28), Лаптев (31), Клюев (69), Титиевский (85).