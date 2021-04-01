В поединке 19-го тура Первой лиги Украины харьковский «Металлист 1925» дома обыграл херсонский «Кристалл» со счетом 1:0. Единственный гол на счету Батюшина.
Предлагаем вашему вниманию видео гола и обзор матча.
«Металлист 1925» — «Кристалл» — 1:0
Голы: Батюшин, 40
События матча
|40'
|ГОЛ ! Мяч забил Юрий Батюшин (Металлист 1925).
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Источник — ФК Металлист 1925
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