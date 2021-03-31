19-й тур
Металлист 1925
1 : 0
Кристалл Х
31.03.2021, FT

Первая лига. Металлист 1925 обыграл Кристалл, Оболонь разгромила Кремень

Завершился 19-й тур Первой лиги

  • 31.03.2021 21:03
  • 564 просмотра
  • 4 комментария
Первая лига. Металлист 1925 обыграл Кристалл, Оболонь разгромила Кремень
© ФК Металлист 1925

Состоялись два заключительных матчах 19-го тура Первой лиги. «Оболонь» дома разгромила «Кремень», а «Металлист 1925» минимально обыграл «Кристалл» со счетом 1:0.

«Оболонь» - «Кремень» - 3:0
Голы: Мате 28, Мурза 45+1, Слободян 70

«Металлист 1925» - «Кристалл» - 1:0
Гол: Батюшин 40

Ранее «Волынь» не сумела обыграть «Николаев».

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Mr.Frost
    online
      Mr.Frost, 31.03.2021 22:09
    0
    Alex Kozak, 31.03.2021 21:49
    если вы реалии воспринимаете за мой плач, то это Ваши проблемы. Я лишь констатирую факт. Купите очки и посмотрите на исполнение. Это одна из самых худших игр , которую я виде в жизни.
    Ну можливо,це Ваша думка...
    Я ж вважаю що гірші матчі були у 2020 році, зараз дещо краще,навіть сьогодні, реалізація підвела,якби був Дерек,а так вийшов нажаль "Буратіно"...
    Ссылка
    Alex Kozak
      Alex Kozak, 31.03.2021 21:49
    0
    Mr.Frost, 31.03.2021 21:34
    Плач тут тільки Ваш...
    При повній перевазі реалізація низька... нажаль...
    если вы реалии воспринимаете за мой плач, то это Ваши проблемы. Я лишь констатирую факт. Купите очки и посмотрите на исполнение. Это одна из самых худших игр , которую я виде в жизни.
    Ссылка
    Mr.Frost
    online
      Mr.Frost, 31.03.2021 21:34
    0
    Alex Kozak, 31.03.2021 21:20
    Нам не нужен такой футбол в исполнении 1925. Это не футбол, это "плач Ярославны" какой то.. (привет их Харькова)
    Плач тут тільки Ваш...
    При повній перевазі реалізація низька... нажаль...
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    Alex Kozak
      Alex Kozak, 31.03.2021 21:20
    -4
    Нам не нужен такой футбол в исполнении 1925. Это не футбол, это "плач Ярославны" какой то.. (привет их Харькова)
    Ссылка
    Mr.Frost
    online
      Mr.Frost, 31.03.2021 22:09
    0
    Alex Kozak, 31.03.2021 21:49
    если вы реалии воспринимаете за мой плач, то это Ваши проблемы. Я лишь констатирую факт. Купите очки и посмотрите на исполнение. Это одна из самых худших игр , которую я виде в жизни.
    Ну можливо,це Ваша думка...
    Я ж вважаю що гірші матчі були у 2020 році, зараз дещо краще,навіть сьогодні, реалізація підвела,якби був Дерек,а так вийшов нажаль "Буратіно"...
    Ссылка
    Alex Kozak
      Alex Kozak, 31.03.2021 21:49
    0
    Mr.Frost, 31.03.2021 21:34
    Плач тут тільки Ваш...
    При повній перевазі реалізація низька... нажаль...
    если вы реалии воспринимаете за мой плач, то это Ваши проблемы. Я лишь констатирую факт. Купите очки и посмотрите на исполнение. Это одна из самых худших игр , которую я виде в жизни.
    Ссылка
    Mr.Frost
    online
      Mr.Frost, 31.03.2021 21:34
    0
    Alex Kozak, 31.03.2021 21:20
    Нам не нужен такой футбол в исполнении 1925. Это не футбол, это "плач Ярославны" какой то.. (привет их Харькова)
    Плач тут тільки Ваш...
    При повній перевазі реалізація низька... нажаль...
    Ссылка
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