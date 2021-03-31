Первая лига. Металлист 1925 обыграл Кристалл, Оболонь разгромила Кремень

Состоялись два заключительных матчах 19-го тура Первой лиги. «Оболонь» дома разгромила «Кремень», а «Металлист 1925» минимально обыграл «Кристалл» со счетом 1:0.
«Оболонь» - «Кремень» - 3:0
Голы: Мате 28, Мурза 45+1, Слободян 70
«Металлист 1925» - «Кристалл» - 1:0
Гол: Батюшин 40
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Источник — Sport.ua
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Я ж вважаю що гірші матчі були у 2020 році, зараз дещо краще,навіть сьогодні, реалізація підвела,якби був Дерек,а так вийшов нажаль "Буратіно"...
При повній перевазі реалізація низька... нажаль...
При повній перевазі реалізація низька... нажаль...
Я ж вважаю що гірші матчі були у 2020 році, зараз дещо краще,навіть сьогодні, реалізація підвела,якби був Дерек,а так вийшов нажаль "Буратіно"...
При повній перевазі реалізація низька... нажаль...
При повній перевазі реалізація низька... нажаль...
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