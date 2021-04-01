В поединке 19-го тура Первой лиги Украины киевская «Оболонь» разбила «Кремень» со счетом 3:0.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Оболонь» — «Кремень» — 3:0
Голы: Мате, 28, Мурза, 45, Слободян, 70
События матча
|70'
|ГОЛ ! Мяч забил Олег Слободян (Оболонь).
|45'
|ГОЛ ! Мяч забил Артур Мурза (Оболонь).
|28'
|ГОЛ ! Мяч забил Юрий Мате (Оболонь).
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Источник — ФК Оболонь
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