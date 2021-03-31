Первая лига. Матч с тремя пенальти и неудача Волыни

Продолжается 19-й тур Первой лиги

  • 31.03.2021 18:56
  • 1066 просмотров
  • 1 комментарий
Первая лига. Матч с тремя пенальти и неудача Волыни
© fcvolyn.net

После того, как в дневных матчах тура очки потеряли лидеры «Черноморец» и «Агробизнес», свой шанс приблизиться к топ-3 не использовала «Волынь».

Луцкая команда сыграла 0:0, набрала 31 пункт и осталась 5-й.

Отметим игру «Горняка-Спорт» и «ВПК-Агро», в которой было реализовано три пенальти.

Первая лига. 19-й тур

Авангард - Нива 3:1
Голы: Зубков, 19, Ермоленко, 26, Ховбоша, 85 - Толочко, 11 (в свои ворота)

Горняк-Спорт - ВПК-Агро 1:2
Голы: Чепелюк, 45 (с пен) - Ксенз, 23 (с пен), Будняк, 51 (с пен)

Волынь - Николаев 0:0

Прикарпатье - Полесье 1:1
Голы: Волошинович, 44 - Островский, 77

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Αἴᾱς
      Αἴᾱς, 31.03.2021 19:10
    0
    Это Николаев, ребята.)) А теперь они дома сольются какому нибудь аутсайдеру. У них есть забратимы - Краматорск и Прикарпатье. Которые тоже такой фигнёй страдают.
    Ссылка
    Αἴᾱς
      Αἴᾱς, 31.03.2021 19:10
    0
    Это Николаев, ребята.)) А теперь они дома сольются какому нибудь аутсайдеру. У них есть забратимы - Краматорск и Прикарпатье. Которые тоже такой фигнёй страдают.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности