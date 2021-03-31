Первая лига. Матч с тремя пенальти и неудача Волыни

После того, как в дневных матчах тура очки потеряли лидеры «Черноморец» и «Агробизнес», свой шанс приблизиться к топ-3 не использовала «Волынь».
Луцкая команда сыграла 0:0, набрала 31 пункт и осталась 5-й.
Отметим игру «Горняка-Спорт» и «ВПК-Агро», в которой было реализовано три пенальти.
Первая лига. 19-й тур
Авангард - Нива 3:1
Голы: Зубков, 19, Ермоленко, 26, Ховбоша, 85 - Толочко, 11 (в свои ворота)
Горняк-Спорт - ВПК-Агро 1:2
Голы: Чепелюк, 45 (с пен) - Ксенз, 23 (с пен), Будняк, 51 (с пен)
Волынь - Николаев 0:0
Прикарпатье - Полесье 1:1
Голы: Волошинович, 44 - Островский, 77
Источник — Sport.ua
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