В матче 19-го тура Первой лиги Украины «Прикарпатье» из Ивано-Франковска сыграло вничью с житомирским «Полесьем» со счетом 1:1.
События матча
|78'
|ГОЛ ! Мяч забил Денис Островский (Полесье).
|44'
|ГОЛ ! Мяч забил Ростислав Волошинович (Прикарпатье).
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Источник — Sport.ua
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