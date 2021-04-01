Слишком глубокое. Названа причина неудачи Украины в игре против Казахстана

1 апреля в соцсетях ищут причину неудачного результата сборной Украины в матче 3-го тура квалификации ЧМ-2022 против Казахстана (1:1).
Во время предыдущей игры против Финляндии (1:1) плохой приметой был расценен факт, что перед матчем во время исполнения певцом DZIDZIO гимна Украины пропал звук.
Организаторы на игру против Казахстана решили сменить исполнителя гимна и выбрали на эту роль Злату Огневич. Но и здесь что-то пошло не так.
В соцсетях шутят, что глубокое декольте Златы Огневич во время исполнения гимна [видео] отвлекло украинскую сборную от футбола.
Источник — Sport.ua
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