Слишком глубокое. Названа причина неудачи Украины в игре против Казахстана

Глубокое декольте Златы Огневич отвлекло украинскую сборную от футбола?

  • 01.04.2021 22:30
  • 3865 просмотров
  • 9 комментариев
Слишком глубокое. Названа причина неудачи Украины в игре против Казахстана
© ТРК Украина. Злата Огневич

1 апреля в соцсетях ищут причину неудачного результата сборной Украины в матче 3-го тура квалификации ЧМ-2022 против Казахстана (1:1).

Во время предыдущей игры против Финляндии (1:1) плохой приметой был расценен факт, что перед матчем во время исполнения певцом DZIDZIO гимна Украины пропал звук.

Организаторы на игру против Казахстана решили сменить исполнителя гимна и выбрали на эту роль Злату Огневич. Но и здесь что-то пошло не так.

В соцсетях шутят, что глубокое декольте Златы Огневич во время исполнения гимна [видео] отвлекло украинскую сборную от футбола.

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Источник — Sport.ua

(10 голосов)

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Комментарии
    vizuals
    online
      vizuals, 01.04.2021 23:40
    -2
    Standard, 01.04.2021 23:00
    Був про неї кращої думки. Злата заявляла, що для щастя їй не потрібен чоловік, і зірка навіть готова стати мамою одиначкою. Тоді для кого ці голі арбузні груди напоказ на фоні державного прапору, та ще й при виконанні державного гімну?
    А зараз тренд такий - президент грає пісюном на роялі, на Дні Незалежності співають гімн у клоунському стилі. Усе так зараз
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 01.04.2021 23:38
    0
    Наступного разу можна покликати Верку Сердючку - тоді успіх буде 100%. Бо команда суперник випаде в осадок і не отямиться до завершення 1 тайму
    Ссылка
    Владимир Кравцив
    online
      Владимир Кравцив, 01.04.2021 23:27
    +3
    Так же могла и сиська вывалиться. Ну и этот курьез попал бы в международные топ новости.
    Ссылка
    Limb-Ur
      Limb-Ur, 01.04.2021 23:01
    +5
    Дело не в декольте, дело в Карме. Ломаченко забил на украинских болельщиков - сполна получил трендюлей. УАФ с Шевченко забили на украинских болельщиков - нет побед. Пока поганой метлой ге выметут Ротаня из Ю-21 - у основной сборной побед не будет.
    Ссылка
    Standard
    online
      Standard, 01.04.2021 23:00
    +3
    Був про неї кращої думки. Злата заявляла, що для щастя їй не потрібен чоловік, і зірка навіть готова стати мамою одиначкою. Тоді для кого ці голі арбузні груди напоказ на фоні державного прапору, та ще й при виконанні державного гімну?
    Ссылка
    Olma Sharp
      Olma Sharp, 01.04.2021 22:54
    +5
    А всё началось с президента-клоуна...
    Ссылка
    lizerginnn
      lizerginnn, 01.04.2021 22:46
    +3
    Можно вообше было топлес выступить
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 01.04.2021 22:45
    0
    не смешно!
    Ссылка
    lizerginnn
      lizerginnn, 01.04.2021 22:45
    +7
    Еще вчера заметил. Сиськи это хорошо конечно, но мля зачем тут???? Что за маразм?
    Ссылка
    lizerginnn
      lizerginnn, 01.04.2021 22:45
    +7
    Еще вчера заметил. Сиськи это хорошо конечно, но мля зачем тут???? Что за маразм?
    Ссылка
    Limb-Ur
      Limb-Ur, 01.04.2021 23:01
    +5
    Дело не в декольте, дело в Карме. Ломаченко забил на украинских болельщиков - сполна получил трендюлей. УАФ с Шевченко забили на украинских болельщиков - нет побед. Пока поганой метлой ге выметут Ротаня из Ю-21 - у основной сборной побед не будет.
    Ссылка
    Olma Sharp
      Olma Sharp, 01.04.2021 22:54
    +5
    А всё началось с президента-клоуна...
    Ссылка
    Владимир Кравцив
    online
      Владимир Кравцив, 01.04.2021 23:27
    +3
    Так же могла и сиська вывалиться. Ну и этот курьез попал бы в международные топ новости.
    Ссылка
    Standard
    online
      Standard, 01.04.2021 23:00
    +3
    Був про неї кращої думки. Злата заявляла, що для щастя їй не потрібен чоловік, і зірка навіть готова стати мамою одиначкою. Тоді для кого ці голі арбузні груди напоказ на фоні державного прапору, та ще й при виконанні державного гімну?
    Ссылка
    lizerginnn
      lizerginnn, 01.04.2021 22:46
    +3
    Можно вообше было топлес выступить
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 01.04.2021 23:38
    0
    Наступного разу можна покликати Верку Сердючку - тоді успіх буде 100%. Бо команда суперник випаде в осадок і не отямиться до завершення 1 тайму
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 01.04.2021 22:45
    0
    не смешно!
    Ссылка
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