Слишком глубокое. Названа причина неудачи Украины в игре против Казахстана

1 апреля в соцсетях ищут причину неудачного результата сборной Украины в матче 3-го тура квалификации ЧМ-2022 против Казахстана (1:1).

Во время предыдущей игры против Финляндии (1:1) плохой приметой был расценен факт, что перед матчем во время исполнения певцом DZIDZIO гимна Украины пропал звук.

Организаторы на игру против Казахстана решили сменить исполнителя гимна и выбрали на эту роль Злату Огневич. Но и здесь что-то пошло не так.

В соцсетях шутят, что глубокое декольте Златы Огневич во время исполнения гимна [видео] отвлекло украинскую сборную от футбола.