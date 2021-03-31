Заменили Дзидзьо. Гимн Украины перед матчем с Казахстаном исполнит Огневич

Перед игрой с Финляндией случился небольшой конфуз

  • 31.03.2021 16:52
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Заменили Дзидзьо. Гимн Украины перед матчем с Казахстаном исполнит Огневич
© facebook.com/ZlataOgnevichOfficial

Стало известно, что гимн Украины перед сегодняшним матчем отбора ЧМ-2022 против Казахстана будет исполнять известная певица Злата Огневич.

Перед прошлым поединком с Финляндией национальный гимн исполнял Дзидзьо.

Нет информации, чем вызвана замена, однако во время исполнения гимна Дзидзьо возник небольшой конфуз - пропал звук.

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Источник — Футбол 1/2/3

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