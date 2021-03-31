ВИДЕО. «Жора, б****, стань в ворота». Эмоции Шевченко в матче с Финляндией

Жесткий нагоняй: на орехи от коуча сборной доставалось всем

  • 31.03.2021 16:40
  • 5100 просмотров
  • 9 комментариев
ВИДЕО. «Жора, б****, стань в ворота». Эмоции Шевченко в матче с Финляндией
© Профутбол. Андрей Шевченко

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко бурно реагировал на события матча квалификации ЧМ-2022 против Финляндии (1:1).

На орехи от коуча сборной доставалось всем: Александру Караваеву, Илье Забарному, Роману Яремчуку, Георгию Бущану, Руслану Малиновскому, Эдуарду Соболю.

ВИДЕО (на YouTube). Жесткий нагоняй. Эмоции Шевченко в матче с Финляндией

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Источник — ПроФутбол

(8 голосов)

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Комментарии
    HELLO, IT'S ME
      HELLO, IT'S ME, 31.03.2021 17:48
    0
    Trollface, 31.03.2021 17:47
    Жору нужно гнать из сборной.
    +
    Ссылка
    Trollface
      Trollface, 31.03.2021 17:47
    +1
    Жору нужно гнать из сборной.
    Ссылка
    AK_228
      AK_228, 31.03.2021 17:45
    0
    JASPER MOGLOT, 31.03.2021 17:22
    сидіти і мовчати як лесик
    ну тот еще плакал иногда.. сидя
    Ссылка
    AK_228
      AK_228, 31.03.2021 17:45
    0
    с Забавным получилось забавно
    Ссылка
    JASPER MOGLOT
      JASPER MOGLOT, 31.03.2021 17:22
    +1
    Timur24, 31.03.2021 17:15
    А о тут такого? Правильно. По ділу, тим більше головний тренер. Чи має сидіти і мовчати?)
    сидіти і мовчати як лесик
    Ссылка
    Timur24
      Timur24, 31.03.2021 17:15
    +2
    А о тут такого? Правильно. По ділу, тим більше головний тренер. Чи має сидіти і мовчати?)
    Ссылка
    Igor Xleb
      Igor Xleb, 31.03.2021 16:58
    0
    правильно делает что попускает этих дирявых динамовцов
    Ссылка
    Sentinel
      Sentinel, 31.03.2021 16:48
    +5
    Нормально он их разносит. Есть еще вопросы кто главный в сборной?
    Ссылка
    dd dent
      dd dent, 31.03.2021 16:48
    0
    Не спас прочухан
    Ссылка
    Sentinel
      Sentinel, 31.03.2021 16:48
    +5
    Нормально он их разносит. Есть еще вопросы кто главный в сборной?
    Ссылка
    Timur24
      Timur24, 31.03.2021 17:15
    +2
    А о тут такого? Правильно. По ділу, тим більше головний тренер. Чи має сидіти і мовчати?)
    Ссылка
    Trollface
      Trollface, 31.03.2021 17:47
    +1
    Жору нужно гнать из сборной.
    Ссылка
    JASPER MOGLOT
      JASPER MOGLOT, 31.03.2021 17:22
    +1
    Timur24, 31.03.2021 17:15
    А о тут такого? Правильно. По ділу, тим більше головний тренер. Чи має сидіти і мовчати?)
    сидіти і мовчати як лесик
    Ссылка
    HELLO, IT'S ME
      HELLO, IT'S ME, 31.03.2021 17:48
    0
    Trollface, 31.03.2021 17:47
    Жору нужно гнать из сборной.
    +
    Ссылка
    AK_228
      AK_228, 31.03.2021 17:45
    0
    JASPER MOGLOT, 31.03.2021 17:22
    сидіти і мовчати як лесик
    ну тот еще плакал иногда.. сидя
    Ссылка
    AK_228
      AK_228, 31.03.2021 17:45
    0
    с Забавным получилось забавно
    Ссылка
    Igor Xleb
      Igor Xleb, 31.03.2021 16:58
    0
    правильно делает что попускает этих дирявых динамовцов
    Ссылка
    dd dent
      dd dent, 31.03.2021 16:48
    0
    Не спас прочухан
    Ссылка
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