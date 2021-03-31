ВИДЕО. «Жора, б****, стань в ворота». Эмоции Шевченко в матче с Финляндией

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко бурно реагировал на события матча квалификации ЧМ-2022 против Финляндии (1:1).
На орехи от коуча сборной доставалось всем: Александру Караваеву, Илье Забарному, Роману Яремчуку, Георгию Бущану, Руслану Малиновскому, Эдуарду Соболю.
ВИДЕО (на YouTube). Жесткий нагоняй. Эмоции Шевченко в матче с Финляндией
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Источник — ПроФутбол
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