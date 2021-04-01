Артем ФРАНКОВ: «Это начиналось как г**но и закончилось как г**но!»

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков поделился впечатлениями о последних домашних матчах сборной Украины в отборе на ЧМ-2022 против Финляндии (1:1) и Казахстана (1:1).

«Итак, мы определились с незаменимыми игроками сборной Украины. Их пятеро: Караваев, Матвиенко, Яремчук, Малиновский и Зинченко.

А я вам скажу просто: это начиналось как г**но — со львовским стадионом и т.д. — и закончилось как г**но!», — написал Франков.