Артем ФРАНКОВ: «Это начиналось как г**но и закончилось как г**но!»

Специалист поделился мнением о последних домашних матчах сборной Украины

  • 01.04.2021 11:35
  • 1503 просмотра
  • 2 комментария
Артем ФРАНКОВ: «Это начиналось как г**но и закончилось как г**но!»
© Sport.ua. Артем Франков

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков поделился впечатлениями о последних домашних матчах сборной Украины в отборе на ЧМ-2022 против Финляндии (1:1) и Казахстана (1:1).

«Итак, мы определились с незаменимыми игроками сборной Украины. Их пятеро: Караваев, Матвиенко, Яремчук, Малиновский и Зинченко.

А я вам скажу просто: это начиналось как г**но — со львовским стадионом и т.д. — и закончилось как г**но!», — написал Франков.

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Источник — Telegram

(9 голосов)

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Комментарии
    Alex86 1
      Alex86 1, 01.04.2021 11:57
    0
    Глубокий вывод квалифицированного специалиста и добавить особо не чего
    Ссылка
    Владимир Копяк
      Владимир Копяк, 01.04.2021 11:46
    0
    Остались у нас еще трезвомыслящие люди, а то ура-патриоты,которые не смогут отличить футбольный мяч от волейбольного, уж сильно достали всех своим псевдо-патриотизмом по поводу выступления нашей сборной.Кто-то им впарил в мозги, что мы должны у кого-то выигрывать в этом отборе. Но у нас в группе не Гибралтар и СанМарино с Молдовой! Прошу пардона,с Молдовой погорячился...
    Ссылка
    Alex86 1
      Alex86 1, 01.04.2021 11:57
    0
    Глубокий вывод квалифицированного специалиста и добавить особо не чего
    Ссылка
    Владимир Копяк
      Владимир Копяк, 01.04.2021 11:46
    0
    Остались у нас еще трезвомыслящие люди, а то ура-патриоты,которые не смогут отличить футбольный мяч от волейбольного, уж сильно достали всех своим псевдо-патриотизмом по поводу выступления нашей сборной.Кто-то им впарил в мозги, что мы должны у кого-то выигрывать в этом отборе. Но у нас в группе не Гибралтар и СанМарино с Молдовой! Прошу пардона,с Молдовой погорячился...
    Ссылка
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