БУРЯК: «Потеряно четыре очка – катастрофа. Казахстан – проходной соперник»

Специалист высказался о ничьей сборной Украины

  • 01.04.2021 07:49
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БУРЯК: «Потеряно четыре очка – катастрофа. Казахстан – проходной соперник»
© УАФ

Известный украинский тренер Леонид Буряк высказался о ничьей сборной Украины с национальной командой Казахстана (1:1) в матче квалификации чемпионата мира-2022.

«Можно ли сказать, что это катастрофа для нашей национальной команды? В плане незапланированной потери очков, а таких потеряно уже четыре, - это, действительно, катастрофа. При всем уважении к сборной Казахстана, - это проходная для нас команда.

Сине-желтые провели очень хороший первый тайм и забить сумели. Все было сделано верно – в домашней игре против такого оппонента в старте вышло два нападающих. Кадровые изменения в составе не удивили, ведь Шевченко заявлял, что будет ротация. Через три дня на четвертый играть в течении короткого периода сложно. Для этого нужно, как у топ-сборных, иметь в обойме побольше равноценных исполнителей. У нас, к сожалению, такого нет. Нагрузка идет на одних и тех же футболистов, без которых наша команда не может обойтись, что и приводит к многочисленным ошибкам.

Усталость – это понятно, но так защитники в принципе не должны действовать. Наши футболисты отворачивались и от мяча, и от соперника, что позволило ему дойти до штрафной и прицельно пробить. Подтвердилось то, что я говорил до матча, - казахстанцы оказались хорошо обученными, цепкими ребятами, с большой самоотдачей. Это, знаете, еще такая старая советская школа футбола…», - сказал Буряк.

После трех матчей в активе сборной Украины три очка, команда занимает второе место в группе D, у лидирующей Франции 7 очков.

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Источник — Footboom

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