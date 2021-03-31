Марлос, Жуниор Мораес и еще 7 бразильцев, выступающих за другие сборные

В современном футболе далеко не редкость ситуация с натурализацией того или иного футболиста. К этой процедуре национальные федерации и игроки прибегают уже достаточно давно, ставя цель получить взаимную выгоду: команды увеличивают кадровый потенциал, а футболисты получают шанс построить международную карьеру.

Одной из наиболее «плодовитых» наций с точки зрения натурализованных игроков другими странами, бесспорно, является бразильская. Наверняка в памяти болельщиков со стажем еще свежи примеры Деку, Пепе, Эдуардо, Тиагу Мотты, Маркоса Пиззелли, Какау, которые достаточно успешно выступали за различные европейские команды. Отечественные же фанаты не забыли Эдмара, который первым из бразильцев «протоптал» тропинку в сборную Украины, которой впоследствии воспользовались Марлос и Жуниор Мораес.

О двух последних, а также еще о семи этнических бразильцах, которые сменили гражданство, и ныне являются достаточно видными игроками в других национальных сборных, поговорим прямо сейчас…

МАРЛОС

Возраст: 32 года

Сборная: Украина

Матчи/голы: 21/1

Getty Images/Global Images Ukraine

Играть в футбол Марлос начинал в «Коритибе», но на качественно новый уровень вышел в «Сан-Паулу», откуда его и пригласили в «Металлист» в январе 2012 года в обмен на 4 миллиона евро. В Харькове бразилец сумел стать достаточно видной фигурой по меркам УПЛ, что помогло ему получить предложение от «Шахтера», где хавбек и выступает с лета 2014 года, являясь в последние сезоны одним из лидеров команды.

Впрочем, в сборную Бразилии Марлос вызова так и не дождался, а вот со стороны руководства украинского футбола заинтересованность в услугах хавбека была. Когда интерес стал двусторонним, Марлос получил гражданство Украины, и 6 октября 2017 года дебютировал за «сине-желтых» в поединке отбора на ЧМ-2018 против Косово (2:0). С тех пор на счету Марлоса уже 21 матч за сборную Украины и один забитый мяч в ворота Литвы (3:0) в квалификации на Евро-2020.

Жуниор МОРАЕС

Возраст: 33 года

Сборная: Украина

Матчи/голы: 10/1

Воспитанник академии «Сантоса» Жуниор Мораес совсем немного поиграл на топовом уровне в Бразилии. В 22 года он перебрался в румынскую «Глорию», из которой спустя год перешел в донецкий «Металлург». Затем Мораес ненадолго уезжал в Болгарию ради выступлений за тамошний ЦСКА, но летом 2012-го вернулся в «Металлург» и играл за донецкую команду до фактического момента ее развала. Летом 2015 года Жуниор стал футболистом «Динамо», а после истечения трехлетнего контракта с киевлянами подался в «Шахтер», игроком которого является и поныне.

В разное время в СМИ говорилось о желании Болгарии заиграть Мораеса за свою сборную, но весной 2019 года форвард получил украинское гражданство, выразив стремление выступать за «сине-желтых». В команде Андрея Шевченко Жуниор дебютировал 22 марта 2019 года в матче отбора на Евро-2020 против Португалии (0:0). Впоследствии вокруг персоны Мораеса возник серьезный скандал, угрожавший «сине-желтым» двумя техническими поражениями, но ФИФА встала на сторону Украины и футболиста, отбросив иски недоброжелателей. С тех пор Жуниор Мораес сыграл 10 матчей за сборную Украины, а дебютным мячом отличился недавно – в поединке отбора на ЧМ-2022 против Финляндии (1:1).

ЭМЕРСОН Палмери

Возраст: 26 лет

Сборная: Италия

Матчи/голы:13/0

Getty Images/Global Images Ukraine

Воспитанник «Сантоса» Эмерсон Палмери сыграл за первую команду этого клуба 18 матчей, прежде чем уехал в Европу – сперва на правах аренду в «Палермо», а затем на таких же условиях, но уже в «Рому». В начале 2017 года римский клуб выкупил за 2 миллиона евро контракт Эмерсона у «рыб», а спустя год продал левого защитника в «Челси» вдесятеро дороже.

На юношеском уровне Эмерсон привлекался к выступлениям за сборную Бразилии U-17, с которой в 2011 году даже выиграл юношеский чемпионат Южной Америки, но впоследствии принял предложение играть за национальную команду Италии. В европейской прессе поговаривали, что Эмерсон до последнего ждал вызова в стан «селесао», дважды отказываясь приезжать в сборную Италии из-за якобы проблем со здоровьем, но в конечном итоге дебютировал за «Скуадру адзурру» 10 сентября 2018 года в поединке Лиги наций против Португалии (0:1). С тех пор Эмерсон провел за сборную Италии 13 матчей.

Марио ФЕРНАНДЕС

Возраст: 30 лет

Сборная: Россия

Матчи/голы: 27/4

Getty Images/Global Images Ukraine

До 2012 года этот правый защитник выступал на родине за «Гремио», воспитанником которого и является, после чего за 10,5 миллионов евро перешел в московский ЦСКА. С тех пор Фернандес является игроком «армейцев», заслужив статус одного из сильнейших легионеров за всю историю РПЛ.

На международном уровне Марио Фернандес играл за сборную Бразилии U-23, а в октябре 2014 года провел один поединок за главную команду «селесао», который носил статус товарищеского (против Японии – 4:0). После этого защитника еще один раз вызывали в расположение национальной команды Бразилии, но игровой практики он там не получил. В итоге совместные усилия руководства ЦСКА и РФС по убеждению Фернандеса получить российское гражданство и выступать за сборную этой страны увенчались успехом. 7 октября 2017 года Марио дебютировал за Россию в спарринге против Южной Кореи, а впоследствии стал ключевым игроком на правой «бровке» сборной. К настоящему моменту на счету Марио Фернандеса 27 матчей и 4 забитых мяча в составе российской национальной команды.

ТЬЯГО Алькантара

Возраст: 29 лет

Сборная: Испания

Матчи/голы: 41/2

Getty Images/Global Images Ukraine

Сын известного бразильского футболиста Мазиньо и брат нынешнего хавбека ПСЖ Рафиньи Тьяго Алькантара в 14-летнем возрасте переехал из родной страны в Испанию, где попал в систему «Барселоны». Со временем Тьяго через вторую команду дорос до дебюта в стане «блаугранас», а после ухода Пепа Гвардиолы в «Баварию» принял решение последовать за экс-боссом в Мюнхен. В настоящий момент Тьяго выступает за «Ливерпуль», куда перешел в сентябре минувшего года за 22 миллиона евро.

С 16 лет Тьяго начал привлекаться к играм юношеских сборных Испании, а со временем получил приглашение и из национальной команды. Во многом по этой причине мучительного выбора и отказа от «селесао» в карьере Алькантары не было. За испанцев он дебютировал 10 августа 2011 года в спарринге против Италии (1:2). С тех пор провел за «Красную фурию» 41 матч и забил 2 мяча.

ЖОРЖИНЬО

Возраст: 29 лет

Сборная: Италия

Матчи /голы: 27/5

Жоржиньо родился в бразильском муниципалитете Имбитуба, где подавляющее большинство населения живет крайне бедно. Уже в 15 лет парень принял решение переехать в Италию, где у него были родственники по материнской линии, а вскоре поступил в академию «Вероны», где и начал футбольный путь. В январе 2014 года Жоржиньо за 9,5 миллионов евро перешел в «Наполи», а спустя четыре с половиной сезона подался в «Челси», где выступает и поныне, за 57 миллионов.

Из-за раннего переезда в Европу, и фактического начала футбольной карьеры в Италии, связь Жоржиньо с Бразилией была не столь крепкой, как у многих других игроков. Имея на руках итальянский паспорт, 24 марта 2016 года хавбек провел дебютный матч за «Скуадру адзурру» в рамках спарринга с Испанией (1:1). К настоящему моменту на счету Жоржиньо 27 поединков и 5 голов за сборную Италии.

РОДРИГО

Возраст: 30 лет

Сборная: Испания

Матчи/голы: 25/8

Родившись в Рио-де-Жанейро, Родриго начинал играть в футбол в академии тамошнего «Фламенго», но затем в 12 лет вместе с родителями переехал в Испанию, где на юношеском уровне поиграл за «Уреку», «Нигран», «Сельту», прежде чем в 2009 году перейти в академию «Реала». В третьей команде «бланкос» форвард фактически и начал профессионально играть в футбол, но достаточно быстро мадридский клуб счел перспективы игрока незначительными и предпочел продать Родриго в «Бенфику» за 6 миллионов евро. Впоследствии португальский клуб продал форварда в «Валенсию» за 30 миллионов, а летом минувшего года «летучие мыши» за такую же сумму отпустили Родриго в английский «Лидс», где он и выступает в настоящий момент.

На юношеском и молодежном уровне Родриго прошел практически через все сборные Испании (U-19, U-20, U-21 и U-23), а 12 октября 2014 года, будучи еще игроком «Бенфики», дебютировал за «Красную фурию» в поединке отбора на Евро-2016 против Люксембурга (4:0), отличившись в нем ассистом. После того длительное время не вызывался в национальную команду, но с 2017 по 2020 годы имел в сборной регулярную игровую практику. К нынешнему моменту на счету Родриго 25 поединков и 8 голов за Испанию.

ЭЛКЕСОН

Возраст: 31 год

Сборная: Китай

Матчи/голы: 4/3

Воспитанник «Витории» Элкесон сумел проявить себя в «Ботафого», став одним из наиболее интересных вариантов на трансферном рынке для многих европейских клубов. В частности, в 2012 году в бразильской прессе был ряд публикаций об интересе к Элкесону сперва со стороны «Шахтера», а затем и со стороны «Динамо», но до какой-то конкретики дело так и не дошло. Зато на горизонте возник вариант с китайским «Гуанчжоу Эвергранд», куда форвард и перебрался в начале 2013 года почти за 6 миллионов евро. Спустя три года футболист за 18,5 миллионов перешел в «Шанхай СИПГ», а летом 2019-го за 5,5 миллионов вернулся в «Гуанчжоу Эвергранд», где выступает и поныне, имея контракт до лета 2023 года.

Уехав в Китай, Элкесон достаточно быстро потерял перспективу быть приглашенным в сборную Бразилии, хотя в 2011 году вызывался на ее сбор и провел на скамейке запасных полный матч против Аргентины, носивший статус товарищеского. Летом 2019 года Элкесон получил китайское гражданство и сменил имя на Аи Кесен. С тех пор провел 4 поединка за Поднебесную, в которых отличился 3 забитыми мячами.

Рафаэл ТОЛОЙ

Возраст: 30 лет

Сборная: Италия

Матчи/голы: -

Воспитанник бразильского «Гояса» Рафаэл Толой в Европу переехал из «Сан-Паулу». Сперва защитник на правах аренды выступал за «Рому», а позднее его контракт у «трехцветных» выкупила «Аталанта». С лета 2015 года Рафаэл провел более двухсот матчей за бергамскую команду, отличившись в них 11 голами и 15 ассистами.

В 2009 году Рафаэл Толой успел провести 19 поединков за сборную Бразилии U-20, но вызова в главную команду «селесао» так и не дождался. В итоге бека, который не считается в Серии А легионером из-за имеющегося у него итальянского паспорта, 19 марта 2021 года вызвали в «Скуадру адзурру» на ближайшие матчи отбора на ЧМ-2022. Пока 30-летний бек не дебютировал за итальянцев, но Роберто Манчини однозначно рассчитывает на игрока в ближайшем будущем.