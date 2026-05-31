Шахтер подписал соглашение с бывшим звездным футболистом

Бывший футболист сборной Украины Марлос объявил о запуске социального проекта совместно с «Шахтером» в Бразилии.

Бывший футболист, который сейчас работает координатором академии бразильской «Параны», сообщил о создании первого социального проекта донецкого клуба на территории Южной Америки.

Инициатива будет реализовываться в тренировочном центре Марлоса в городе Пиракуара недалеко от Куритибы. Ожидается, что в программе примут участие около 250 детей в возрасте от 8 до 14 лет.

По словам Марлоса, главной целью проекта является не только развитие футболистов, но и воспитание молодежи, а также укрепление связей между Бразилией и Украиной.

Бывший полузащитник отметил, что именно во время выступлений за «Шахтер» он получил важный жизненный опыт, который теперь хочет передать детям через новую инициативу.

Напомним, Марлос выступал за «Шахтер» Донецк с 2014 по 2021 год и выиграл с клубом четыре чемпионата Украины, четыре Кубка Украины и три Суперкубка Украины.