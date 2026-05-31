Шахтер подписал соглашение с бывшим звездным футболистом
Марлос начал сотрудничество с «горняками»
Бывший футболист сборной Украины Марлос объявил о запуске социального проекта совместно с «Шахтером» в Бразилии.
Бывший футболист, который сейчас работает координатором академии бразильской «Параны», сообщил о создании первого социального проекта донецкого клуба на территории Южной Америки.
Инициатива будет реализовываться в тренировочном центре Марлоса в городе Пиракуара недалеко от Куритибы. Ожидается, что в программе примут участие около 250 детей в возрасте от 8 до 14 лет.
По словам Марлоса, главной целью проекта является не только развитие футболистов, но и воспитание молодежи, а также укрепление связей между Бразилией и Украиной.
Бывший полузащитник отметил, что именно во время выступлений за «Шахтер» он получил важный жизненный опыт, который теперь хочет передать детям через новую инициативу.
Напомним, Марлос выступал за «Шахтер» Донецк с 2014 по 2021 год и выиграл с клубом четыре чемпионата Украины, четыре Кубка Украины и три Суперкубка Украины.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Четвертая ракетка мира потерпела поражение от Анастасии Потаповой в третьем раунде слэма
Организация больше не будет прислушиваться к мнению болельщиков при организации подобных боев