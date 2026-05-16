СК Полтава стал 28-м клубом УПЛ, в ворота которого забивал Андрей Ярмоленко

Украина. Премьер лига16 мая 2026, 13:52 | Обновлено 16 мая 2026, 14:05
СК Полтава стал 28-м клубом, в ворота которого забивал Андрей Ярмоленко в чемпионате Украины.
Произошло это в матче 29-го тура УПЛ сезона 2025/26.
По этому поводу вспомним все голы Ярмоленко в УПЛ в разрезе клубов, в ворота которых забивал.
Голы Андрея Ярмоленко в УПЛ (123) в разрезе клубов, в ворота которых забивал
- 15 – Черноморец
- 10 – Волынь, Кривбасс
- 8 – Ворскла
- 7 – Металлург Д
- 6 – Оболонь, Александрия
- 5 – Шахтер, Днепр, Заря, Металлург З, Карпаты
- 4 – Ильичевец, Таврия
- 3 – Арсенал, Металлист, Говерла, Олимпик, ЛНЗ
- 2 – Верес, Зирка, Сталь, Колос
- 1 – Полесье, Левый Берег, Севастополь, Эпицентр, СК Полтава
Напомним, что теперь до повторения рекорда Максима Шацких Ярмоленко не хватает только одного гола.
Лучшие бомбардиры в истории УПЛ
- 124 – Максим Шацких (Узбекистан)
- 123 – Сергей Ребров (Украина)
- 123 – Андрей Ярмоленко (Украина)
- 117 – Евгений Селезнев (Украина)
- 105 – Андрей Воробей (Украина)
- 103 – Жуниор Мораес (Бразилия/Украина)
