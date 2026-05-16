  СК Полтава стал 28-м клубом УПЛ, в ворота которого забивал Андрей Ярмоленко
16 мая 2026, 13:52 | Обновлено 16 мая 2026, 14:05
ФК Динамо. Андрей Ярмоленко

СК Полтава стал 28-м клубом, в ворота которого забивал Андрей Ярмоленко в чемпионате Украины.

Произошло это в матче 29-го тура УПЛ сезона 2025/26.

По этому поводу вспомним все голы Ярмоленко в УПЛ в разрезе клубов, в ворота которых забивал.

Голы Андрея Ярмоленко в УПЛ (123) в разрезе клубов, в ворота которых забивал

  • 15 – Черноморец
  • 10 – Волынь, Кривбасс
  • 8 – Ворскла
  • 7 – Металлург Д
  • 6 – Оболонь, Александрия
  • 5 – Шахтер, Днепр, Заря, Металлург З, Карпаты
  • 4 – Ильичевец, Таврия
  • 3 – Арсенал, Металлист, Говерла, Олимпик, ЛНЗ
  • 2 – Верес, Зирка, Сталь, Колос
  • 1 – Полесье, Левый Берег, Севастополь, Эпицентр, СК Полтава

Напомним, что теперь до повторения рекорда Максима Шацких Ярмоленко не хватает только одного гола.

Лучшие бомбардиры в истории УПЛ

  • 124 – Максим Шацких (Узбекистан)
  • 123 – Сергей Ребров (Украина)
  • 123 – Андрей Ярмоленко (Украина)
  • 117 – Евгений Селезнев (Украина)
  • 105 – Андрей Воробей (Украина)
  • 103 – Жуниор Мораес (Бразилия/Украина)
