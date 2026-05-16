СК Полтава стал 28-м клубом УПЛ, в ворота которого забивал Андрей Ярмоленко

СК Полтава стал 28-м клубом, в ворота которого забивал Андрей Ярмоленко в чемпионате Украины.

Произошло это в матче 29-го тура УПЛ сезона 2025/26.

По этому поводу вспомним все голы Ярмоленко в УПЛ в разрезе клубов, в ворота которых забивал.

Голы Андрея Ярмоленко в УПЛ (123) в разрезе клубов, в ворота которых забивал

15 – Черноморец

10 – Волынь, Кривбасс

8 – Ворскла

7 – Металлург Д

6 – Оболонь, Александрия

5 – Шахтер, Днепр, Заря, Металлург З, Карпаты

4 – Ильичевец, Таврия

3 – Арсенал, Металлист, Говерла, Олимпик, ЛНЗ

2 – Верес, Зирка, Сталь, Колос

1 – Полесье, Левый Берег, Севастополь, Эпицентр, СК Полтава

Напомним, что теперь до повторения рекорда Максима Шацких Ярмоленко не хватает только одного гола.

