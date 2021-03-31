Словакия – Россия – 2:1. Первое поражение России. Видео голов и обзор матча

В Европе проходит 3-й тур квалификации к чемпионату мира 2022.
Смотрите видеообзор матча Словакия – Россия – 2:1
Голы: Шкриньяр, 38, Мак, 74 – Фернандес, 71.
События матча
|74'
|ГОЛ ! Мяч забил Роберт Мак (Словакия).
|71'
|ГОЛ ! Мяч забил Марио Фернандес (Россия).
|38'
|ГОЛ ! Мяч забил Милан Шкриниар (Словакия).
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Источник — Sport.ua
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