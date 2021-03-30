Во вторник, 30 марта, в Трнава состоится матч группы Н квалификационного турнира чемпионата мира-2022, в котором сборная Словакии примет сборную России.

Сборная Словакии

Команда Стефана Тарковича на старте отборочной кампании явила удивительное миролюбие. В премьерном поединке борьбы за путевки на мундиаль в Катаре она в Никосии поделила очки со сборной Кипра – 0:0. Результат стоит признать закономерным, так как гости больше владели мячом (60% против 40%), но за хозяевами остался перевес по угрозам ворот и их точности (11 ударов/4 точных против 7 ударов/3 точных).

В поединке второго игрового дня словаки в Трнаве приняли команду Мальты. Гости оказались не робкого десятка, и к 21-й минуте вели в счете 2:0. К чести хозяева, в первой половине второго тайма им удалось дважды отличиться, и довольствоваться в итоге ничьей 2:2.

Два мирных исхода в сыгранных матчах позволяют сборной Словакии занимать в таблице группы 4 место. Опережают ее команды Словении и Хорватии (по 3 очка), а также лидирующая команда РФ (6 пунктов).

Сборная России

Коллектив Станислава Черчесова на почин квалификационной борьбы нанес визит мальтийцам и завоевал три очка, выиграв 3:1. Несмотря на победный финал, игра команды произвела двоякие впечатления, ведь третий гол россияне забили лишь на 90-й минуте, а по игровым показателям превзошли островитян на самую малость.

Во втором туре россияне в Сочи на «Фиште» приняли сборную Словении. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, хотя гости превзошли во владении мячом (54% против 46%). Приезжие и чаще угрожали воротам команды от РФ (11 ударов против 9-ти), но все же были вынуждены капитулировать.

Как уже отмечалось, с шестью очками в активе из шести возможных россияне в таблице группы Н занимают первую позицию.

История встреч

Сборные провели между собой на официальном уровне пять матчей. Сборная России одержала в них одну победу, Словакия выиграла в двух поединках. Еще две встречи завершились вничью.

Последняя встреча команд датирована июнем 2016 года, когда во Франции проводился очередной чемпионат Европы. Тогда сборная России под руководством Леонида Слуцкого на групповой стадии проиграла словакам со счетом 1:2.

Ориентировочные составы:

Словакия: Дубравка, Пекарик, Шкриньяр, Ганчко, Губочан, Куцка, Грошовски, Грегуш, Дуда, Боженик, Руснак.

Россия: Шунин, Семенов, Джикия, Кудряшов, Фернандес, Кузяев, Оздоев, Головин, Караваев, Жемалетдинов, Дзюба.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в этом матче победят гости, а потому нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 1.93 по линии Parimatch.

30 марта, среда