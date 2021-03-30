Словакия
2 : 1
Россия
30.03.2021, FT

Словакия остановила победный ход России, Хорватия с трудом дожала Мальту

В Европе проходит 3-й тур квалификации к чемпионату мира 2022

  • 30.03.2021 23:40
  • 1707 просмотров
  • 12 комментариев
Словакия остановила победный ход России, Хорватия с трудом дожала Мальту
© Getty Images/Global Images Ukraine

В Европе проходит 3-й тур квалификации к чемпионату мира 2022.

Словакия остановила победный ход России (2:1).

Хорватия с трудом дожала Мальту лишь во втором тайме (3:0).

Квалификация ЧМ-2022

3-й тур, 30 марта

Словакия  Россия 2:1

Голы: Шкриньяр, 38, Мак, 74 – Фернандес, 71

Словакия: Куцяк, Пекарик (Паушек, 90+2), Шатка, Шкриньяр, Губочан, Кошельник, Куцка, Громада (Хрошовски, 61), Дуда, Мак (Дюриш, 76), Шранц (Стрелец, 90+2).

Россия: Шунин, Мариу Фернандес, Семенов, Джикия, Кудряшов, Жирков (Мостовой, 46. Соболев, 65), Жемалетдинов (Миранчук, 58), Оздоев, Головин, Кузяев, Дзюба.

Предупреждения: Жемалетдинов, 17. Дзюба, 32. Громада, 45+2.

Судьи: дель Серро Гранде. Барберо Севилья, Юсте Хименес (все – Испания).

30 марта. Трнава. Стадион «Антон Малатински».

Хорватия Мальта 3:0

Голы: Перишич 62, Модрич, 76 (пен), Брекало, 90.

Хорватия: Ливакович, Вида, Чалета-Цар, Юранович, Мелняк (Баришич, 57), Бадель (Модрич, 54), Ковачич, Пашалич (Брекало, 54), Влашич, Оршич (Ловрич, 78), Будимир (Перишич, 54).

Мальта: Бонелло, Борг (З.Мускат, 68), Пепе, Кристенсен (Гамбин, 82), Камензули, Теума, Гийомье, Шо, Пизани (Греч, 62), Д.Мбонг (Корбалан, 67), Сатариано (Нвоко, 46).

Предупреждения: Вида, 81. Влашич, 90+2.

Судья: Чуди (Швейцария).

30 марта. Риека. Стадион «Руевица».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Евгений Кедров
      Евгений Кедров, 31.03.2021 00:40
    +4
    Порадовали словаки, порадовали!
    Ссылка
    Husgvarna
      Husgvarna, 31.03.2021 00:20
    +1
    dudigo78, 30.03.2021 23:58
    група там просто мертва. Хорвати зараз на спаді, а решта, то просто рівень Кіпру. Так що там і кіпр може зайняти 1-2 місце
    Мертва не мертва, а Дзюба наярює. Два рази за 35 хвилин перед цим видав правша.)
    Ссылка
    Сергей Шец
      Сергей Шец, 31.03.2021 00:10
    +4
    Одесситы, без обид!!! Просто имел ввиду, что такая самая "большая" страна в мире, полюбому просрет простым аматорам из самой большой области в Украине!) 😂
    Ссылка
    Сергей Шец
      Сергей Шец, 31.03.2021 00:02
    +8
    Бедолаги, а как же "мы самая сильная держава в мире"??? Вы слабаки даже по маштабам "даже Одесской области" выиграть не способны!) 😂 😂 😂
    Ссылка
    dudigo78
      dudigo78, 30.03.2021 23:58
    +9
    група там просто мертва. Хорвати зараз на спаді, а решта, то просто рівень Кіпру. Так що там і кіпр може зайняти 1-2 місце
    Ссылка
    Alexander Киев
      Alexander Киев, 30.03.2021 23:53
    +13
    Смотрел весь матч, держал кулаки за братьев словаков, браво ! Молодцы! Очень рад победе, как собственно буду рад за любую другую сборную, которая будет натягивать кацапов федерация 3-го мира убогая и это радует, горите в аду
    Ссылка
    Mac_Gyver
      Mac_Gyver, 30.03.2021 23:53
    +1
    Alex Romanov, 30.03.2021 23:47
    До матча удивил высокий коеф на Словакию 5.4. Так что не зря поставил на них ))
    Сильно не увлекайся этим делом.
    Ссылка
    Nikas
      Nikas, 30.03.2021 23:50
    +10
    Очень ровная группа, здесь и Кипр может выйти и Словаки
    Ссылка
    Михаил Степанов
      Михаил Степанов, 30.03.2021 23:50
    +13
    молодцы Словаки! Я не забыл их подарочек на Евро 2016))
    Ссылка
    Standard
      Standard, 30.03.2021 23:48
    +14
    Радий за братів словаків. Цапи на росії, робіть щось. Можна натуралізувати Ібрагімовича, чи запросити тренером Жерара Депардьє. Ви жалюгідні.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
      Ёкарный Бабай, 30.03.2021 23:48
    +10
    Говнофутбол показали обе команды. В этой группе не на кого смотреть, никто не заслуживает ЧМ.
    Ссылка
    Alex Romanov
      Alex Romanov, 30.03.2021 23:47
    +8
    До матча удивил высокий коеф на Словакию 5.4. Так что не зря поставил на них ))
    Ссылка
    Standard
      Standard, 30.03.2021 23:48
    +14
    Радий за братів словаків. Цапи на росії, робіть щось. Можна натуралізувати Ібрагімовича, чи запросити тренером Жерара Депардьє. Ви жалюгідні.
    Ссылка
    Alexander Киев
      Alexander Киев, 30.03.2021 23:53
    +13
    Смотрел весь матч, держал кулаки за братьев словаков, браво ! Молодцы! Очень рад победе, как собственно буду рад за любую другую сборную, которая будет натягивать кацапов федерация 3-го мира убогая и это радует, горите в аду
    Ссылка
    Михаил Степанов
      Михаил Степанов, 30.03.2021 23:50
    +13
    молодцы Словаки! Я не забыл их подарочек на Евро 2016))
    Ссылка
    Nikas
      Nikas, 30.03.2021 23:50
    +10
    Очень ровная группа, здесь и Кипр может выйти и Словаки
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
      Ёкарный Бабай, 30.03.2021 23:48
    +10
    Говнофутбол показали обе команды. В этой группе не на кого смотреть, никто не заслуживает ЧМ.
    Ссылка
    dudigo78
      dudigo78, 30.03.2021 23:58
    +9
    група там просто мертва. Хорвати зараз на спаді, а решта, то просто рівень Кіпру. Так що там і кіпр може зайняти 1-2 місце
    Ссылка
    Сергей Шец
      Сергей Шец, 31.03.2021 00:02
    +8
    Бедолаги, а как же "мы самая сильная держава в мире"??? Вы слабаки даже по маштабам "даже Одесской области" выиграть не способны!) 😂 😂 😂
    Ссылка
    Alex Romanov
      Alex Romanov, 30.03.2021 23:47
    +8
    До матча удивил высокий коеф на Словакию 5.4. Так что не зря поставил на них ))
    Ссылка
    Евгений Кедров
      Евгений Кедров, 31.03.2021 00:40
    +4
    Порадовали словаки, порадовали!
    Ссылка
    Сергей Шец
      Сергей Шец, 31.03.2021 00:10
    +4
    Одесситы, без обид!!! Просто имел ввиду, что такая самая "большая" страна в мире, полюбому просрет простым аматорам из самой большой области в Украине!) 😂
    Ссылка
    Husgvarna
      Husgvarna, 31.03.2021 00:20
    +1
    dudigo78, 30.03.2021 23:58
    група там просто мертва. Хорвати зараз на спаді, а решта, то просто рівень Кіпру. Так що там і кіпр може зайняти 1-2 місце
    Мертва не мертва, а Дзюба наярює. Два рази за 35 хвилин перед цим видав правша.)
    Ссылка
    Mac_Gyver
      Mac_Gyver, 30.03.2021 23:53
    +1
    Alex Romanov, 30.03.2021 23:47
    До матча удивил высокий коеф на Словакию 5.4. Так что не зря поставил на них ))
    Сильно не увлекайся этим делом.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности