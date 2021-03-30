Словакия остановила победный ход России, Хорватия с трудом дожала Мальту

В Европе проходит 3-й тур квалификации к чемпионату мира 2022.
Словакия остановила победный ход России (2:1).
Хорватия с трудом дожала Мальту лишь во втором тайме (3:0).
Квалификация ЧМ-2022
3-й тур, 30 марта
Словакия – Россия – 2:1
Голы: Шкриньяр, 38, Мак, 74 – Фернандес, 71
Словакия: Куцяк, Пекарик (Паушек, 90+2), Шатка, Шкриньяр, Губочан, Кошельник, Куцка, Громада (Хрошовски, 61), Дуда, Мак (Дюриш, 76), Шранц (Стрелец, 90+2).
Россия: Шунин, Мариу Фернандес, Семенов, Джикия, Кудряшов, Жирков (Мостовой, 46. Соболев, 65), Жемалетдинов (Миранчук, 58), Оздоев, Головин, Кузяев, Дзюба.
Предупреждения: Жемалетдинов, 17. Дзюба, 32. Громада, 45+2.
Судьи: дель Серро Гранде. Барберо Севилья, Юсте Хименес (все – Испания).
30 марта. Трнава. Стадион «Антон Малатински».
Хорватия – Мальта – 3:0
Голы: Перишич 62, Модрич, 76 (пен), Брекало, 90.
Хорватия: Ливакович, Вида, Чалета-Цар, Юранович, Мелняк (Баришич, 57), Бадель (Модрич, 54), Ковачич, Пашалич (Брекало, 54), Влашич, Оршич (Ловрич, 78), Будимир (Перишич, 54).
Мальта: Бонелло, Борг (З.Мускат, 68), Пепе, Кристенсен (Гамбин, 82), Камензули, Теума, Гийомье, Шо, Пизани (Греч, 62), Д.Мбонг (Корбалан, 67), Сатариано (Нвоко, 46).
Предупреждения: Вида, 81. Влашич, 90+2.
Судья: Чуди (Швейцария).
30 марта. Риека. Стадион «Руевица».
Источник — Sport.ua
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