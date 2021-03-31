Хорватия – Мальта – 3:0. Нелегкая победа. Видео голов и обзор матча

В Европе проходит 3-й тур квалификации к чемпионату мира 2022.
Смотрите видеообзор матча Хорватия – Мальта – 3:0.
Голы: Перишич, 62, Модрич, 76 (пен), Брекало, 90.
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Йосип Брекало (Хорватия).
|76'
|ГОЛ ! С пенальти забил Лука Модрич (Хорватия).
|62'
|ГОЛ ! Мяч забил Иван Перишич (Хорватия).
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Источник — Sport.ua
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