Свитолина прокомментировала победу над Квитовой в Майами

Первая ракетка Украины – о победе над чешкой и своем повреждении

  • 30.03.2021 12:59
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Свитолина прокомментировала победу над Квитовой в Майами
© Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина прокомментировала победу над Петрой Квитовой в рамках четвертого круга на турнире в Майами.
 
«В первом сете у меня был очень низкий процент подачи, к сожалению. Может быть из-за проблем со здоровьем я была недостаточно хорошо разогрета, может тайминг потерялся. Сложно сказать, но я рада, что смогла повысить процент во втором сете, а в третьем старалась, чтобы он оставался как можно более высоким. Думаю, что моя вторая подача очень хорошо работала. Я знаю, что Петра всегда атакует на приеме, поэтому было важно подавать как можно более неудобно для нее.
 
Думаю, что фактор физической подготовки сегодня был одним из основных. Я не чувствовала себя плохо при таких условиях. Да, они точно были не из легких, но я старалась бороться, пытаться перебить через сетку еще и еще один мяч, но и также играть активно. Так что, я считаю, что физический аспект действительно сыграл сегодня большую роль. Что касается моих проблем со здоровьем, то они были еще до турнира, и во время турнира случилась эта проблема с кистью, когда Шелби Роджерс мне выбила её в первом матче (смеется). По 4-5 часов в день я занимаюсь восстановлением, готовясь к каждому матчу.
 
Как я оцениваю условия для игроков в Майами? Для топ-игроков они достаточно хорошие, у нас есть свои комнаты на кортах, дают отдельную машину, чтобы передвигаться по городу. Да, можно ездить только из отеля в теннисный комплекс, но все равно это дает какую-то свободу и ты не едешь в автобусе со всеми. В «пузыре» все хорошо обустроено, на мой взгляд. Я считаю, что ATP и WTA делают отличную работу, потихоньку начинают появляться зрители на трибунах. Жизнь в «пузыре» не является самой лучшей, но нужно стараться получать удовольствие от того, что ты можешь играть, насколько это возможно. Сейчас я планирую свой календарь и я хотела бы сыграть на всех главных турнирах, отыграть полноценный грунтовый сезон и выступить на всех соревнованиях, которые я люблю. Если честно, нам очень повезло, что в сегодняшних условиях мы можем играть. Так что я стараюсь наслаждаться каждой своей игрой», – сказала теннисистка.
 
В четвертьфинале Свитолина сразится против латвийки Анастасии Севастовой.
 

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Источник — Большой теннис Украины

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