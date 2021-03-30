Элина Свитолина – Анастасия Севастова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В ночь со вторника на среду первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) продолжит выступление на турнире WTA 1000 в Майами.
В матче 1/4 финала украинка, посеянная под пятым номером, сразится против латвийки Анастасии Севастовой (№57 WTA). Встреча состоится первым запуском вечерней сессии на центральном корте. Время начала матча – 02:00 по Киеву.
Путь на турнире
|Стадия
|Свитолина
|Севастова
|1-й круг
|-
|Данилович (6-1 3-6 7-6) №160 WTA
|2-й круг
|Роджерс (3-6 7-5 6-3) №52 WTA
|Гауфф (1-6 6-2 6-3) №36 WTA
|3-й круг
|Александрова (7-6 6-4) №34 WTA
|Халеп (W/O) №3 WTA
|4-й круг
|Квитова (2-6 7-5 7-5) №10 WTA
|Конюх (6-1 7-5) №338 WTA
Ранее девушки встречались трижды, на счету украинки две победы.
В 1/2 финала победительница встречи сыграет с Эшли Барти (№1 WTA) или Ариной Соболенко (№7 WTA).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.