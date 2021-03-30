Элина Свитолина – Анастасия Севастова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала на турнире в Майами

  • 30.03.2021 10:13
  • 869 просмотров
  • 2 комментария
Элина Свитолина – Анастасия Севастова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

В ночь со вторника на среду первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) продолжит выступление на турнире WTA 1000 в Майами.
 
В матче 1/4 финала украинка, посеянная под пятым номером, сразится против латвийки Анастасии Севастовой (№57 WTA). Встреча состоится первым запуском вечерней сессии на центральном корте. Время начала матча – 02:00 по Киеву.

 Путь на турнире

Стадия  Свитолина   Севастова
1-й круг -  Данилович (6-1 3-6 7-6) №160 WTA
2-й круг  Роджерс (3-6 7-5 6-3) №52 WTA   Гауфф (1-6 6-2 6-3) №36 WTA
3-й круг  Александрова (7-6 6-4) №34 WTA   Халеп (W/O) №3 WTA
4-й круг  Квитова (2-6 7-5 7-5) №10 WTA  Конюх (6-1 7-5) №338 WTA

Ранее девушки встречались трижды, на счету украинки две победы. 
 
В 1/2 финала победительница встречи сыграет с Эшли Барти (№1 WTA) или Ариной Соболенко (№7 WTA).

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Николай Власов
    online
      Николай Власов, 30.03.2021 10:31
    0
    УДАЧИ ТЕБЕ ЭЛИНОЧКА ВЕРЬ В СЕБЯ ИДИ В ПЕРЕД И УСПЕХ ОБЕЗАТЕЛЬНО ПРИДЁТ ТВОИ ФАНЫ ВСЕГДА С ТОБОЙ НЕ СМОТРЯ НИ НА ЧТО🎉🎾🏆👍🥇
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 30.03.2021 10:16
    +1
    Если у Свитолиной остались силы,плюс хоть как то пойдёт подача,то должна победить
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 30.03.2021 10:16
    +1
    Если у Свитолиной остались силы,плюс хоть как то пойдёт подача,то должна победить
    Ссылка
    Николай Власов
    online
      Николай Власов, 30.03.2021 10:31
    0
    УДАЧИ ТЕБЕ ЭЛИНОЧКА ВЕРЬ В СЕБЯ ИДИ В ПЕРЕД И УСПЕХ ОБЕЗАТЕЛЬНО ПРИДЁТ ТВОИ ФАНЫ ВСЕГДА С ТОБОЙ НЕ СМОТРЯ НИ НА ЧТО🎉🎾🏆👍🥇
    Ссылка
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